台灣AV沒落了？吳夢夢砸350萬拍片　坦言僅1部回本：原因還很搞笑

有「台灣第一女優」封號的吳夢夢，近來也開始自己擔任導演、製片，不過令外界驚訝的是，幾年前台灣AV產業似乎一度相當蓬勃，但吳夢夢卻說，她砸了350萬拍18部，只有一部有回本，回本的原因還很搞笑。
吳夢夢在Threads說，前幾年覺得自己做得還算成功，就想要複製這套商業模式，開始拍其他人的A片，結果砸了350萬拍了18部，只有一部有回本，回本的原因還很搞笑。
吳夢夢解釋，女優是個有著金髮、大片刺青的女孩，和她的男友一起合拍，她男友有入珠，預告裡有幾秒出現入珠屌的特寫鏡頭，因此購買的大部分觀眾都是對入珠屌好奇的人。後來女優離世了，家屬請我協助下架，導致肉肉傳媒唯一一部有回本的作品也跟著她的離開消失。
事實上，華語AV產業在疫情期間曾是媒體報導焦點，當時因許多博弈產業需要另找途徑投資，因此到台灣找演員與導演，但疫情結束後，台灣AV產業轉瞬即逝。
吳夢夢也坦言，「因為我沒跟博弈爸爸們交好，所以肉肉傳媒當初也是我獨資，後來也體認到原來不是每個人都可以這麼賣，真的是機運，不然也不能解釋為什麼當初我這個五花肉能做起來。」
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吳夢夢解釋，女優是個有著金髮、大片刺青的女孩，和她的男友一起合拍，她男友有入珠，預告裡有幾秒出現入珠屌的特寫鏡頭，因此購買的大部分觀眾都是對入珠屌好奇的人。後來女優離世了，家屬請我協助下架，導致肉肉傳媒唯一一部有回本的作品也跟著她的離開消失。
事實上，華語AV產業在疫情期間曾是媒體報導焦點，當時因許多博弈產業需要另找途徑投資，因此到台灣找演員與導演，但疫情結束後，台灣AV產業轉瞬即逝。
吳夢夢也坦言，「因為我沒跟博弈爸爸們交好，所以肉肉傳媒當初也是我獨資，後來也體認到原來不是每個人都可以這麼賣，真的是機運，不然也不能解釋為什麼當初我這個五花肉能做起來。」