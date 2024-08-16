台北市有「麟洋路」了？蔣萬安宣布：15名選手未來4年搭北捷免費

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本屆巴黎奧運中華隊選手取得隊史次佳成績，不僅總統府今（16）日下午舉行大遊行活動，台北市政府也在信義區進行時尚派對，慶祝台灣好手們的成功。在此，台北市長獎萬安也做出重大宣布，他表示未來中山國中前面的路，將被改名為「麟洋路」。蔣萬安表示，這次15名台北市中華代表團的選手共拿到1金3銅的好表現，不只是台灣之光，也是台北市的驕傲，因此他宣布三件事，包括：這些選手未來都成為台北市體育大使，並且享有未來台北市運動中心終生免費的權利，還有一張在未來4年可以無限次數使用的悠遊卡。之後蔣萬安更是直言，「王齊麟和李洋是台北市中山國中的校友，因此我即刻宣布，中山國中前面的路，未來將別名為麟洋路。」這次臺灣英雄們出征2024巴黎奧運斬獲2金5銅佳績，其中臺北市的選手們：王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）便包辦其中 1 金 3 銅，而王冠閎（游泳）、林昀儒（桌球）、鄭怡靜（桌球）、黃筱雯（拳擊）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、 李佳馨（羽球）、韓安齊（游泳）、陳弈通（擊劍）、孫振（霹靂舞）也均有振奮人心的精彩表現。臺北市政府體育局為感謝奧運英雄們的辛苦付出與傑出成就，並重溫巴黎奧運的榮耀時刻，特於 8 月 16 日在信義香堤大道廣場舉辦「2024 Taiwan Heroes臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，邀請 2024 臺北時裝週的設計師們「JUST IN XX」周裕穎、「BOB Jian」簡國彥、「ALLENKO3」柯瑋倫、「PCES」李玉琪、暢芷荺、 Bruno Chung 、「Claudia__.W」王子欣、「葭 CHIA」陳佳睿，精心為選手們操刀服裝、展現不同以往的風采。今天有大批臺北市民前來為凱旋榮歸的家鄉英雄們大力喝采，現場不僅可見到選手們換下運動服、穿上流行時裝的英姿，還提供小國旗、應援手幅等限量禮物，讓所有民眾用最直接的方式向國手們表達真摯謝意與慶賀，全民共享這份得來不易的輝煌成就；臺北市政府也特於現場安排臺北市立交響樂團演奏慷慨激昂的樂曲，並邀請國際級重磅舞團「HRC Breaking Academy」於現場大秀巴黎奧運首度納入的霹靂舞表演，另於現場高唱中華民國國歌及國旗歌，要讓所有人如臨法國巴黎的五環殿堂，再次感受那份激昂的熱血與感動、再次大聲為臺灣吶喊一次。