特企／御嵿四款月餅禮盒質感上市 8/31前訂購享優惠價

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中秋佳節即將到來，應景月餅當然不能缺席，而現代人講究食物不僅要好吃也要健康，御嵿集團精選台灣在地食材入料、嚴格控制添加物，更選用環保設計和遵循永續生態與海洋原則，隆重推出在地元素與環保兼容的「嵿月中秋限定禮盒」，橫跨各種價位、多款限定組合禮盒，滿足各式消費者需求。同時，歡慶品牌禮盒榮獲中華美食文化金獎，即日起至8/31前，凡於指定門市與通路購買中秋組合更享優惠價。現代社會吃的健康與安心已成為人們的首要追求，為此御嵿堅持選用在地食材，不僅能食材溯源確保食安，更能減少食材的碳足跡。同時，也嚴格控制添加物的使用，並經過瑞士通用驗證集團（SGS Group）檢驗合格，確保產品的安全與衛生，重新定義中秋節的送禮標準，讓人吃得美味、吃得快樂、吃得安心。禮盒中更蘊含滿滿傳統台灣味，金御酥與經典蛋黃酥，採用台灣產地的頂級鹹鴨蛋，經過層層篩選和低溫冷藏處理，保證蛋黃的極致鮮度，透過五道工法精心製作，巧妙融合豆沙餡與蛋黃的黃金比例，讓每一口都像是剛從產地送到面前，充滿新鮮的香氣與滋味。芋泥奶黃流心更是讓人迷戀，不僅延展頂級蛋黃的品質，芋頭餡更是嚴選自台中與高雄的優質芋頭，口感細緻鬆軟，入口即化，奶黃流心則帶來一絲絲甜美與滑順，豐富了整體的口感層次，絕對征服饕客的味蕾。不僅如此，廣式蓮蓉核桃與廣式棗泥核桃月餅，也是完美延續了傳統經典，蓮蓉滑順綿密，核桃帶來的脆感完美平衡了蓮蓉的柔軟；棗泥的甜潤口感搭配核桃的香脆，讓人一試成主顧。而牛軋沙其馬則融合了多層次的口感，外層酥脆，內裡柔韌，草莓、經典和綠茶三種口味各具特色，咀嚼間散發出豐富的風味，讓咀嚼間體驗到不同的幸福感。禮盒包裝設計更是一大亮點，兼具傳統韻味的元素與現代美學，也採用大豆油墨印刷，不但環保，還提升整體禮盒質感；同時也遵循永續生態與海洋原則，以蛋奶素食材，少肉多蔬守護環境與氣候支持環保。這款禮盒不僅是美味的象徵，更體現了對環保的重視。御嵿集團精心設計四款不同的禮盒選擇，「嵿月綜合禮盒」，精選了四款經典月餅口味，優惠價僅750元。「闔家團圓禮盒」則將廣式蓮蓉核桃、廣式棗泥核桃與牛軋沙其馬完美搭配，價格實惠，僅620元。「御晌好日禮盒」和「御盛圓滿禮盒」均包含多款經典月餅組合，優惠價均為850元。「嵿月中秋限定禮盒」以環保為核心，無不彰顯對永續發展的承諾。這不僅僅是送禮，而是送出一份對環境的關懷。同賀品牌禮盒榮獲中華美食文化金獎，8/31前訂購月餅禮盒享優惠！可至御嵿國際集團旗下品牌晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、北海道蛋糕屋、塩胖手作麵包本舖、御義旅行社和御景生活事業，以電話或到店訂購。讓這個中秋節，送禮送得更有意義！