加速產業數位轉型！產業園區管理局園管局促四大產業新聯盟成立

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▲產業園區管理局高屏分局循環經濟聯盟成立啟用儀式，由高屏分局分局長游淑惠(右3)與產業園區管理局投資服務組副組長吳淑芳(中)共同主持。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局台北分局醫材聯盟成立啟用儀式，由台北分局分局長梁又文(左5)與產業園區管理局投資服務組組長王元芳(右5)共同主持。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局台南分局汽車零組件聯盟成立啟用儀式，由台南分局分局長曹家文(左7)與產業園區管理局投資服務組專門委員曾世杰(左8)共同主持。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局為推動我國科技產業園區、產業園區之在地特色產業跨域整合創新升級，近期乃與財團法人金屬工業研究發展中心，依據地方產業發展特色，在台北、台中、台南及高屏等分局轄區，分別成立醫療器材、手工具、汽車零組件及循環經濟等四大產業新聯盟，形塑園區特色亮點示範，運用智慧科技與軟硬整合，以協助進駐廠商與產官學研鏈結，加速園區產業數位轉型，促成產業聚落化及帶動區域發展。產業園區管理局局長楊伯耕表示，我國逾75%產業用地均為管轄服務範圍，園區醫療器材廠商總計770家，112年產值約為529億元，研發費用約為47億元；手工具廠商總計2274家，112年產值約為999億元，研發費用約為6.6億元；汽車零組件廠商總計2523家，112年產值約為2769億元，研發費用約為55億元；循環經濟廠商總計447家，112年產值約為528億元，研發費用約為3億元，由此可見、產業園區管理局轄管園區之四大主題特色產業廠商具強勢動能，乃力促成立醫療器材、手工具、汽車零組件及循環經濟等四大產業新聯盟。產業園區管理局高屏分局循環經濟聯盟成立啟用儀式，由高屏分局分局長游淑惠與產業園區管理局投資服務組副組長吳淑芳共同主持，廠商包括永覲工業、天辰、弘偉、可威等，建立產業鏈的生產製造耗能減碳降低碳足跡，以及循環回收再利用，引入碳手印的雙重綠色低碳方案，期待透過體系型的運作模式，帶動產業轉型。產業園區管理局台中分局手工具聯盟成立啟用儀式，由產業園區管理局專門委員施家君與台中軟體園區主任張茹娟共同主持，有程岱、數泓科技、鼎新電腦、皇盈、英發企業、特典等企業參與，聚焦在低碳綠色材料應用、製程智動化、數位電商轉型等方面，取得突破性進展，強化手工具產業的國產化技術應用，推動在地產業的合作發展，提升競爭力與創新能力。產業園區管理局台北分局醫材聯盟成立啟用儀式，由台北分局分局長梁又文與產業園區管理局投資服務組組長王元芳共同主持，有英華達、雃博、全新生醫、華德國際、威欣利、大中醫療等企業參與，並以「數位醫療、產業升級、法規調適」為三大主軸，透過深化服務、產品技術升級、拓展國際市場等多角策略，建立應用示範，再逐步擴展，帶領產業邁向智慧醫療新時代。產業園區管理局台南分局汽車零組件聯盟成立啟用儀式，由台南分局分局長曹家文與產業園區管理局投資服務組專門委員曾世杰共同主持，有經昌、瑞麗、無疆、星博、公信、南晃等廠商參與，並以車用電子、電動車零組件、汽車零組件等三大軸心，進行跨領域合作，協助週邊技術供應鏈解決模具、成形的問題，為台南地區汽車產業帶來新的突破。楊伯耕指出，產業園區管理局未來將持續藉由導入法人團隊合作，致力於協助進駐廠商與產官學界鏈結，推升企業轉型升級，並將提供廠商永續經營發展協助，再創營運佳績，進而提升我國產業競爭力。