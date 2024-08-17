落實產業淨零轉型！行政院副院長鄭麗君視察中龍鋼鐵節能績效

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▲行政院副院長鄭麗君(中)到中龍鋼鐵公司視察節能績效，期能持續落實產業淨零轉型。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

▲行政院副院長鄭麗君(右)到中龍鋼鐵公司視察節能績效，中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮(左)代表公司致送紀念品。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

行政院副院長鄭麗君15日，到中龍鋼鐵公司視察節能績效，瞭解中龍鋼鐵公司在節能減碳的執行成效，期能持續落實產業淨零轉型。行政院副院長鄭麗君，是由經濟部政務次長何晉滄、能源署副署長吳志偉及立法委員何欣純等人陪同，到中龍鋼鐵公司視察，受到中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮及中龍鋼鐵企業工會理事長蔣秉松，率員熱烈歡迎。中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮在致詞時，首先感謝行政院副院長鄭麗君百忙之中，到中龍鋼鐵公司視察，瞭解中龍鋼鐵公司在節能減碳的執行成效，以及未來如何因應淨零轉型碳中和的議題。呂紹榮說，中龍鋼鐵公司自建廠以來至今已推動241項減碳專案，投資金額約130億元，累積內部減碳量達203萬噸，相當於5222座大安森林公園每年之吸碳量，在節能減碳績效方面，自2015年起配合經濟部能源署每年節電率1%的目標，該公司每年的節電率都在1%以上，統計至去(112)年平均年節電率達3.26%，未來該公司也將全力配合經濟部深度節能推動計畫，並努力達成目標。而在淨零轉型的部分，中龍鋼鐵公司和母公司中鋼於2022年1月同時成立碳中和推動小組，訂立碳中和短、中、長期的路徑規劃，以2018年為基準年，短期將於2025年減碳7%，中期規劃於2030年減碳25%，長期目標於2050年達成碳中和，充分展現中龍鋼鐵公司配合國家能源政策之決心。經濟部次長何晉滄說，面對全球氣候環境變遷及淨零轉型趨勢，傳統產業面臨嚴峻挑戰，包括碳邊境調整機制(CBAM)、通膨壓力等多重衝擊下，產業轉型更加不易，而中龍鋼鐵公司在節能減碳、數位轉型等方面均表現良好，近年來積極參與經濟部節能標竿獎選拔屢獲佳績，更於去年榮獲金獎之殊榮。何晉滄並說，中龍鋼鐵公司除了節能外，也投資建置再生水廠、導入AI能源管理等多項措施，該公司的經驗與成果，可供產業界借鏡學習，期待未來可以看見中龍鋼鐵公司在淨零減碳的領域上，持續創新亮眼，讓各界看見台灣產業轉型的實力。行政院副院長鄭麗君指出，行政院產業淨零轉型參訪的第一站就來到中龍鋼鐵公司，感謝中龍鋼鐵公司近年來在節能減碳方面的努力，才有如此豐碩的成果與績效，她說，節約能源是目前國際能源總署(IEA)公認邁向淨零減碳轉型的首要策略，去年召開之COP28聯合國氣候變遷大會中，國際間即已達成提升能源使用效率的共識，並且節約能源效率目標將由2%翻倍提升至4%，此外，節約能源不僅可減少能源開發，同時也可以減碳，並有助於提升能源自主，強化國家級企業韌性及永續環境，可謂是創造三贏的局面。