搶攻中秋送禮商機 中市飯店月餅禮盒比口味更拼體面

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▲台中長榮桂冠酒店首度以巧克力為主推出「馥郁紅禮盒」，提供消費者不同選擇。（圖／業者提供0

▲台中裕元花園酒店推出詠月風雅禮盒，三種口味九入裝。（圖／業者提供）

▲李方艾美酒店的「柑桔蜂蜜長崎蛋糕」搭配限量金箔望月禮盒，更添中秋佳節濃厚氛圍。（圖／業者提供）

▲日月千禧酒店聯名款「禧．月」月餅禮盒，內有王鵬傑代表作心蛋黃酥。（圖／業者提供）

▲台中福華飯店今年推出「絢月」中秋禮盒，傳統與現代的結合。（圖／業者提供）

搶攻中秋送禮商機，台中市星級飯店競推各式月餅上市，不只比口味，在包裝上也拼體面。業者表示，企業送禮的大宗訂單，早早就爆單，如今距離中秋節約1個月的買氣，大多來自個人自用或送禮，業者最後衝一波，要在年度大節大有斬獲台中長榮桂冠酒店今年推出七款月餅禮盒，經典的美味結合匠心的禮盒設計，其中朗月星辰系列以雙層禮盒呈現，分別為「金采雙層禮盒」等三款，每款禮盒皆包含銷售逾150萬顆的蛋黃酥及綠豆凸，禮盒打造出精緻與質感，宛如精品般珍貴！此外，還有歷年熱銷款的「9入蛋黃酥禮盒」、「廣式典藏禮盒」及「迷金流星禮盒」。此外，今年特別推出西式甜點，首度以巧克力為主的「馥郁紅禮盒」嚴選榮獲AOC英國皇家巧克力大獎，結合三種不同形式的手工巧克力，口味多元，禮盒設計新穎且奢華，消費者有多元選擇外，也讓中秋送禮既獨特又時尚!台中裕元花園酒店表示，整體景氣回甦，大型企業對客戶中秋送禮需求較往年增加，因此性價比高的月餅禮盒，主要客群鎖定企業採購送禮。今年以6入到9入裝的小家庭規格最受歡迎。至於口味除了主打超人氣蛋黃酥外，再加入芋頭流心酥和抹茶麻糬酥三種商品的「詠月風雅」禮盒，另與鹿港在地商家結盟，也推出多款月餅禮盒，選擇更多元，9月11日前享早鳥優惠。行銷傳播部經理杜岳修預估，中秋檔期可望衝出800萬元業績，較去年增長一成。李方艾美酒店有創意，中秋伴手禮不推月餅，也不賣蛋黃酥，由點心房主廚獨家研發「柑桔蜂蜜長崎蛋糕」，選用潭子的新鮮椪柑，搭配大里的頂級蜂蜜，及無籠飼養母雞所產下的高品質雞蛋，將寶島水果的鮮甜香融入綿密細緻蛋糕中，入口馥郁香氣四溢，每一口蛋糕都散發出來自台灣寶島的故事和獨特魅力。尤其，「柑桔蜂蜜長崎蛋糕」搭配限量金箔望月禮盒，更添中秋佳節濃厚氛圍。即日起於台中李方艾美酒店官網獨家販售，8月31日前預訂，可享早鳥八折優惠！台中日月千禧酒店再度攜手世界麵包大師王鵬傑，推出聯名款「禧．月」中秋月餅禮盒，內有王鵬傑代表作心蛋黃酥及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥，讓節日好禮不僅只是呈現美味，同時傳遞冠軍職人的心意。「禧．月」蛋黃酥禮盒內含心蛋黃酥四入及鐵觀音蛋黃酥四入，其中「心蛋黃酥」是王鵬傑以獨家烘烤手法，創作出古銅膚色、擁有焦糖化酥脆感與香氣的餅皮，內餡選用100%契作的紅豆，搭配鹽漬熟成28-30天的飽滿鹹蛋黃，口感非比尋常。8月31日前訂購，享早鳥優惠88折。台中福華飯店今年推出「絢月」中秋禮盒，每盒1480元，包含4款經典口味的廣式月餅搭配3 入雪蛤燕窩飲，傳統與現代的結合，主打吃月餅，肌膚也一起Shining，結合時尚亮眼的光影包裝設計，讓中秋送禮從裡到外都是Shining，成為2024年中秋送禮的新派選擇。8月31日(六)前訂購，享早鳥優惠價$1,188，大宗訂購另享優惠。星享道酒店推出「金秋送爽‧相見歡」中秋禮盒，將台灣在地的美味與法式浪漫相結合。這款禮盒選用典雅又俏皮的法式竹編提籃，搭贈TWG純棉茶包，讓您在享用年年熱銷的蛋黃酥時，品味一杯香濃熱茶，感受家鄉的溫暖與情懷。9月6日完成訂購可享早鳥優惠，每盒890元(一盒六入)；一箱6盒5,340元另享免運優惠。