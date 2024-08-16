梓梓罕吐低潮心聲！無奈「努力一下全都瓦解」惹心疼：鼻子酸酸的

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▲董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，擁有32E的火辣身材以及令人驚豔的舞技。（圖／梓梓臉書）

▲梓梓罕見發文抒發低潮心情。（圖／梓梓IG）

▲梓梓對粉絲的提問有問必答。（圖／梓梓IG）

董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，擁有32E的火辣身材以及令人驚豔的舞技，曾經獲選為隊內人氣王冠軍，她也不時會在IG分享自己的心情。昨（15）日她突然感慨，努力的一切都可能會因為突如其來的人事物瓦解，「鼻子一直酸酸的，讓我抒發一下。」梓梓在IG限時動態發文透露，她有時會懷疑自己，辛苦建構的信心與定位是否真的值得，無奈在新事物的衝擊下，很多堅固的東西會變得脆弱不堪，「你才發現只有你在捨不得，人家根本沒有心疼你。」梓梓強調雖然還是有很多溫暖的人，「但這個世界真的有很多令人失望的地方。」不難看出她沉重的心情。梓梓強調，自己很少會抒發負面情緒讓大家知道，但今天需要網開一面，「鼻子一直酸酸的，讓我抒發一下。」一番話讓粉絲看了十分心疼，紛紛猜測她是否有發生什麼不愉快的事，然而梓梓並沒有多作解釋說明。事實上，先前梓梓開放粉絲QA，被問到：「聽說曾經有離婚過，是真的嗎？」當時她也回應，有很多關於自己的謠言，包括參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等，因為覺得太誇張，從沒想過要主動解釋，但還是想藉這次機會說清楚，「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」