49歲女星乳癌復發！「擴散到淋巴」已經第3期　絕望：在家中等死

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▲49歲香港女星吳文忻（現名吳忻熹）擁有亮麗外表，曾獲選1998年港姐。（圖／吳文忻IG）

▲吳文忻罹癌後面色憔悴。（圖／吳文忻IG）

49歲香港女星吳文忻（現名吳忻熹）擁有亮麗外表，曾獲選1998年港姐，她2001年和金融才俊陳劍陵結婚便淡出演藝圈，將重心轉往家庭，然而好景不常，2022年她罹患乳癌，歷經艱辛的療程後，癌症仍然復發擴散到淋巴腺，讓她感到絕望，吳文忻曬出近況，看起來十分憔悴，她也坦言一度有在家中等死的心情。吳文忻罹癌後，不時會在社群平台分享自己的近況，根據港媒報導，她2年前在美容院做淋巴按摩，突然發現左胸有硬塊，去醫院檢查後才確診罹患乳癌，當時腫瘤還不大就迅速切除，但她拒絕了預防性化療、電療，崇尚自然療法，希望能以溫和方式面對疾病，今年卻不幸復發，目前已經擴散到淋巴腺。吳文忻透露，她對此感到絕望無助，由於不得不化療，她的身體因為副作用極度不適，甚至開始出現「在家中等死」的感覺，她也將噩耗告知家人，2位年幼的女兒卻意外成熟，以意想不到的方式表達對她的支持，大女兒不僅主動詢問關心她是否需要剃頭，還幫忙她處理家事，讓她深受感動。吳文忻目前在進行第二次化療，總共會有8個療程，未來一年都會持續抗癌，她也希望透過拍攝影片來鼓勵有相同經歷的人，「這場戰鬥將不僅僅是為了自己，更是希望能夠以自己的經歷幫助他人。」她現在也開始改變飲食，希望以健康飲食來強化身體，同時也保持自己的精神狀態，雙管齊下來對抗病魔。