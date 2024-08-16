全台巡迴壓軸！多美小汽車節高雄義享發車

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▲多美小汽車節現場特別規劃八大展區等著小車迷前來朝聖。（圖／義享時尚廣場提供）

▲多美小汽車節吸引眾多大小車迷朝聖。（圖／義享時尚廣場提供）

多美小汽車節全台巡迴活動最終站於8月16日至26日在高雄義享時尚廣場4F中庭廣場壓軸登場，現場特別規劃八大展區等著小車迷前來朝聖，並獨家曝光TOMICA台灣特注車及特注城鎮組，此特注車為今年度全新台灣品牌聯名的車組，於現場開放預購，想要收集的朋友們可別錯過。現場展出TOMICA各系列主題展區，包含TAKARATOMY 100週年紀念專區、迪士尼小汽車區、瑪利歐小汽車區、超人力霸王專區、多美動物專區、Premium 10週年黑盒展區、TLV精密車專區以及活動獨家台灣特注車展區。為了營造TOMICA最新主題「自動爬升！雙向山道組」，現場特別打造了巨大山道組，可供小車迷們拍照留念，此主題軌道組在會場購買還可享有全台最低獨家價，並可連接不同軌道組，創造出交通大城鎮。此外，還有首次推出的春水堂台灣特注車+台灣特注城鎮組，與全球搶先發行、限量30組的「多美有聲機關大車站」、「自動Y型軌導變化組」火車套組。除了靜態展區外，免費試玩區及歡樂園遊區都將在此與大小朋友一同玩樂。展場中TOMICA物販區除了推出各式車款、車組、軌道組及生活用品外，消費還可享Funbox會員超值回饋，8月16日至26日期間於4F會場消費不限金額就送TOMICA貼紙一張(以單筆計算，送完為止)；消費滿額即贈包含超可愛的「TOMICA x Funbox聯名城鎮店鋪組」在內等各門檻限量TOMICA商品。還可加價購買到非賣品提袋，各式商品及活動內容依現場公告為準。