奧運拳擊／林郁婷是「順性別女性」！LGBTQ媒體：她們被誤會了

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▲巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽上，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif獲勝，不過她和「台灣拳后」林郁婷一樣深陷性別風波，在確定奪下獎牌後，也抱著教練激動痛哭。（圖／美聯社／達志影像）

巴黎奧運性別爭議吵不停，台灣拳后林郁婷日前奪金回到台灣，受到不少粉絲跟民眾喜愛，不過她跟阿爾及利亞女拳手Imane Khelif也都受到性別爭議困擾，兩人在場上都流下不甘心的淚水，根據《中央社》引述日本電視台報導，長期關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人Jim Budzinski受訪時表示，本次巴黎奧運從開幕儀式就有不少「跨性別」的人員演出，讓不少人士反感，此外，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif的國家將LGBTQ視為違法，，其中奪得金牌的美國女籃隊有超過一半隊員都已坦承是女同性戀或雙性戀者。這個數字超越東京奧運的186人，也遠超過2016年里約奧運的53位。