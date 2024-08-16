奧運拳擊／林郁婷是「順性別女性」！LGBTQ媒體：她們被誤會了

巴黎奧運性別爭議吵不停，台灣拳后林郁婷日前奪金回到台灣，受到不少粉絲跟民眾喜愛，不過她跟阿爾及利亞女拳手Imane Khelif也都受到性別爭議困擾，兩人在場上都流下不甘心的淚水，而專門關注LGBTQ業餘或職業運動員的體育媒體OutSports創辦人近日接受日媒訪問，她強調林郁婷跟Imane Khelif都不是變性人，而是「順性別女性」也就是說，林郁婷跟她的性別一樣，就個女生。
林郁婷天生是女性 跟雙性、變性無關
根據順性別定義（英語：Cisgender）是指性別認同與出生時指定性別相同的人的一個專門用語。例如：一個人的性別認同是女性並且出生時被指定女性，這個人就是順性別女性。順性別一詞與跨性別剛好相反。
根據《中央社》引述日本電視台報導，長期關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人Jim Budzinski受訪時表示，OutSports在巴黎奧運期間持續報導LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒運動員的活躍表現，但對於並非LGBTQ）族群的這2名女拳擊手爭議也持續發燒，似乎有人誤會2人是變性人。
本次巴黎奧運從開幕儀式就有不少「跨性別」的人員演出，讓不少人士反感，加上國際拳擊總會（IBA）多次質疑兩人的出賽代表性，不過國際奧會（IOC)也多次反駁，重申兩人的性別無異。
此外，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif的國家將LGBTQ視為違法，所以他不認為阿爾及利亞會派遣跨性別選手出戰奧運。Jim Budzinski透露，有些不喜歡跨性別者的人士因為誤會譴責了2人，所幸2人最後獲得了大多數人的支持。
根據《OutSports》統計，這次有199名LGBTQ運動員參加巴黎奧運，共取得43枚獎牌，包括16枚金牌、13枚銀牌以及14枚銅牌，其中奪得金牌的美國女籃隊有超過一半隊員都已坦承是女同性戀或雙性戀者。這個數字超越東京奧運的186人，也遠超過2016年里約奧運的53位。
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根據順性別定義（英語：Cisgender）是指性別認同與出生時指定性別相同的人的一個專門用語。例如：一個人的性別認同是女性並且出生時被指定女性，這個人就是順性別女性。順性別一詞與跨性別剛好相反。
根據《中央社》引述日本電視台報導，長期關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人Jim Budzinski受訪時表示，OutSports在巴黎奧運期間持續報導LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒運動員的活躍表現，但對於並非LGBTQ）族群的這2名女拳擊手爭議也持續發燒，似乎有人誤會2人是變性人。
本次巴黎奧運從開幕儀式就有不少「跨性別」的人員演出，讓不少人士反感，加上國際拳擊總會（IBA）多次質疑兩人的出賽代表性，不過國際奧會（IOC)也多次反駁，重申兩人的性別無異。
此外，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif的國家將LGBTQ視為違法，所以他不認為阿爾及利亞會派遣跨性別選手出戰奧運。Jim Budzinski透露，有些不喜歡跨性別者的人士因為誤會譴責了2人，所幸2人最後獲得了大多數人的支持。
根據《OutSports》統計，這次有199名LGBTQ運動員參加巴黎奧運，共取得43枚獎牌，包括16枚金牌、13枚銀牌以及14枚銅牌，其中奪得金牌的美國女籃隊有超過一半隊員都已坦承是女同性戀或雙性戀者。這個數字超越東京奧運的186人，也遠超過2016年里約奧運的53位。
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