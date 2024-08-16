施名帥成戰俘！右手慘遭壓斷兩指　崩潰痛喊：我們是人不是畜生

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▲《聽海湧》吳翰林（左）成為戰犯並被指控是屠殺案兇手。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》施名帥（右）在戰後指控吳翰林犯下滔天惡行。（圖／公視提供）

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》將揭開一段已經沉沒在南洋80年的故事，劇中3位臺灣青年分別為榮譽、認同及家計而參戰，卻在生存不易的戰俘營中遭受戰爭帶來的摧殘，不僅心懷亡國感的恐懼，還被送上國際法庭審判，最後和日軍一起被起訴為虐待戰俘的戰犯，成了壕溝屠殺案的嫌疑人。施名帥劇中的角色一度成為戰俘，他的兩根手指頭因此被截斷，痛喊：「我們是人，不是畜生！」《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。《聽海湧》男主角吳翰林飾演新海志遠，為了得到日籍女友家人的認可而投入戰爭，戰後卻在飾演中華民國領事的施名帥指控下，成為屠殺案最大嫌疑人，而吳翰林坦言在拍攝期間只要一休息，「馬上就掛病號，口腔感染潰瘍，痛到吃不下飯，才驚覺自己身體其實很疲倦、免疫力下降。」施名帥在劇中身為戰俘飽受折磨，從事苦力工作時，右手甚至被碾斷兩根手指頭，他痛喊：「我們是人，不是畜生！」還有一場與吳翰林產生爭執打鬥，兩人拍到彼此滿嘴黃沙，相當激烈。而劇組也盡可能為演員安全著想，「甚至把黃土挖開、鋪了軟墊後，再鋪回黃土。」導演孫介珩強調，希望透過戲劇讓世界上不同角落的人去理解，「臺灣人在這80年間經歷了什麼，造就了現在的我們，或許別人可以更理解我們，理解之後就可以有更多的對話，越多對話越不容易產生衝突。」面對臺灣社會至今對於身份認同仍有許多不同的聲音，孫介珩表示這部作品希望讓觀眾對此有更深一層的思考，「不是要去強迫別人和我們一樣，而是去理解為什麼會有這樣的不同。