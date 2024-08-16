牛棚9局挨轟超驚險！中信兄弟5：3台鋼雄鷹　艾士特6局無失分奪勝

中信兄弟今（16）日回到主場迎戰台鋼雄鷹，洋投艾士特繳出6局無失分的優質先發，封鎖對手打線，而隊友則是在4局下爆發，單局猛攻4分，並在7局添下1分保險分。雖然9局上負責關門的謝榮豪，挨了曾子祐的1發三分砲，讓不少象迷嚇出一身冷汗，但最終兄弟還是以5：3收下勝利，以13勝10敗坐上戰績龍頭寶座，而艾士特也晉升至10勝投手行列。
哈瑪星4局遇亂流 台鋼9局上開轟
台鋼雄鷹先發哈瑪星，在2、3局都遇到得點圈有人危機，但都讓兄弟打者敲出滾地球，憑一己之力化解2次危機。不過在4局下，哈瑪星投球失準再度陷入危機，讓兄弟單局打了8個打次，其中包含3支安打及1支高飛犧牲打，讓兄弟瞬間取得4：0領先。
比賽進行到7局，台鋼依然沒有分數進帳，而兄弟則靠著中繼投手巫柏葳的暴投，再跑回1分保險分，兄弟5：0台鋼。兩分維持5分差直到9局上，兄弟負責關門的謝榮豪先是投出觸身球保送後，再被郭永維敲出安打，接著被曾子祐一棒敲出左外野方向的三分砲，好在後續順利抓下最後2個出局數，幫助兄弟以5：3驚險保住勝利。
艾璞樂7局封鎖打線 富邦牛棚頻出包
味全龍在主場迎戰富邦悍將，雙方前3局形成投手戰，味全在3局下靠著四壞球保送一度攻佔上一、三壘，是本場首次得點圈進攻機會，但打擊的吳東融最後遭到三振，維持0：0平手直到5局下。
藍力在5局下製造一、三壘有人局面後退場，接力的歐書誠連續遭到年輕打者王順和、劉俊緯，以及代打的吳東融敲出安打，味全瞬間就攻下3分。不過最慘的是，當富邦換上賴智垣嘗試止血時，卻發生投手犯規，讓三壘上的劉俊緯輕鬆被擠回本壘取分，5局結束，味全4：0富邦。
6局下味全又有攻勢，形成滿壘局面後，賴智垣面對仍劉俊緯投出四壞球保送，味全再添1分，且7局下吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，將比數擴大到6分差。雖然富邦在8局上靠著安打串連，攻下1分，但由於分差過大，最終還是以1：6不敵味全，先發7局無失分的艾璞樂奪下個人本季第7勝，並幫助味全收下近期的4連勝。
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台鋼雄鷹先發哈瑪星，在2、3局都遇到得點圈有人危機，但都讓兄弟打者敲出滾地球，憑一己之力化解2次危機。不過在4局下，哈瑪星投球失準再度陷入危機，讓兄弟單局打了8個打次，其中包含3支安打及1支高飛犧牲打，讓兄弟瞬間取得4：0領先。
比賽進行到7局，台鋼依然沒有分數進帳，而兄弟則靠著中繼投手巫柏葳的暴投，再跑回1分保險分，兄弟5：0台鋼。兩分維持5分差直到9局上，兄弟負責關門的謝榮豪先是投出觸身球保送後，再被郭永維敲出安打，接著被曾子祐一棒敲出左外野方向的三分砲，好在後續順利抓下最後2個出局數，幫助兄弟以5：3驚險保住勝利。
艾璞樂7局封鎖打線 富邦牛棚頻出包
味全龍在主場迎戰富邦悍將，雙方前3局形成投手戰，味全在3局下靠著四壞球保送一度攻佔上一、三壘，是本場首次得點圈進攻機會，但打擊的吳東融最後遭到三振，維持0：0平手直到5局下。
藍力在5局下製造一、三壘有人局面後退場，接力的歐書誠連續遭到年輕打者王順和、劉俊緯，以及代打的吳東融敲出安打，味全瞬間就攻下3分。不過最慘的是，當富邦換上賴智垣嘗試止血時，卻發生投手犯規，讓三壘上的劉俊緯輕鬆被擠回本壘取分，5局結束，味全4：0富邦。
6局下味全又有攻勢，形成滿壘局面後，賴智垣面對仍劉俊緯投出四壞球保送，味全再添1分，且7局下吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲，將比數擴大到6分差。雖然富邦在8局上靠著安打串連，攻下1分，但由於分差過大，最終還是以1：6不敵味全，先發7局無失分的艾璞樂奪下個人本季第7勝，並幫助味全收下近期的4連勝。