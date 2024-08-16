牛棚9局挨轟超驚險！中信兄弟5：3台鋼雄鷹　艾士特6局無失分奪勝

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▲味全龍隊洋投艾璞樂（Tyler Eppler）演出先發7局無失分好投，助隊終場以6：1擊敗富邦悍將。（圖／味全龍隊提供）

中信兄弟今（16）日回到主場迎戰台鋼雄鷹，洋投艾士特繳出6局無失分的優質先發，封鎖對手打線，而隊友則是在4局下爆發，單局猛攻4分，並在7局添下1分保險分。台鋼雄鷹先發哈瑪星，在2、3局都遇到得點圈有人危機，但都讓兄弟打者敲出滾地球，憑一己之力化解2次危機。比賽進行到7局，台鋼依然沒有分數進帳，而兄弟則靠著中繼投手巫柏葳的暴投，再跑回1分保險分，兄弟5：0台鋼。兩分維持5分差直到9局上，味全龍在主場迎戰富邦悍將，雙方前3局形成投手戰，味全在3局下靠著四壞球保送一度攻佔上一、三壘，是本場首次得點圈進攻機會，但打擊的吳東融最後遭到三振，維持0：0平手直到5局下。藍力在5局下製造一、三壘有人局面後退場，接力的歐書誠連續遭到年輕打者王順和、劉俊緯，以及代打的吳東融敲出安打，味全瞬間就攻下3分。不過最慘的是，當雖然富邦在8局上靠著安打串連，攻下1分，但由於分差過大，最終還是以1：6不敵味全，先發7局無失分的艾璞樂奪下個人本季第7勝，並幫助味全收下近期的4連勝。