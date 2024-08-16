美國最新房市數據疲軟！美股早盤主要指數微跌　現貨金價再創新高

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美國商務部公布最新房市數據，美國7月新屋開工率結凍，創下2020年6月以來新低紀錄，且建築許可證申請數量也比去年同期下跌7％，比上一季下降4％，顯示美國房市疲軟，這也影響了華爾街的市場情緒，美股16日各主要指數早盤齊聲下跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌7.24點、約0.018％；標普500指數下跌1.93點、約0.041％；那斯達克指數下跌2.22點、約0.013%；費城半導體指數下跌30.58點、約0.59％。根據《CNBC》報導，雖然今日早盤走低，但美股在本週依舊高歌猛進，標普500指數上漲超過3％，寫下2023年11月以來的最佳單週紀錄，主要是受益於初領失業金人數下降以及最新零售數據優於預期，兩者都顯示美國經濟陷入衰退的擔憂被誇大了，投資人重新恢復對經濟軟著陸的信心。不過，值得注意的是國際現貨金價16日盤中再創新高，一度達到每英兩報2537.5美元的紀錄，國際金價本週跟隨美國股市一同回溫。瑞銀全球財富管理投資主管海菲爾（Mark Haefele）表示，過去這一週發布的美國經濟數據達到適當的平衡，既不太冷也不太熱，有助於緩解人們對可能到來的經濟衰退的擔憂，同時也降低了聯準會顧忌黏滯性通膨而不願降息的擔憂。