金門0214中國快艇案海巡艇長、駕駛不起訴　國台辦怒批：不能接受

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海巡署2月14日在金門查緝中國快艇，因發生碰撞造成2名中國漁民身亡，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦。金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，今（16）日依罪證不足不起訴。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間回應稱「不能接受」，要求台灣方面應公布事實真相，嚴厲懲處責任人。金門0214中國快艇案歷經6個月的偵查，今日金門地檢署偵查終結，對海巡執法人員均為不起訴處分，海委會表示，承辦檢察官客觀調查相關事證，確認海巡並無違法行事。對於海巡人員依法行政，堅守崗位維護國人權益，海委會籲請各界持續給予支持鼓勵。海委會也強調，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，未來也將全面精進執法技巧，盡最大的努力，避免類案再度發生。對於海巡艇長與駕駛均獲不起訴處分，中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間則以答記者問形式發布聲明表示，「我們注意到了台有關部門公佈了『2·14』惡性撞船事件調查結論。所謂『調查結論』罔顧事實，刻意推卸責任，我們對此不能接受。台有關方應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件」。