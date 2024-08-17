邱丹酒駕後找到新工作！錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

前樂天桃猿24歲外野手邱丹6月因酒駕上國道自撞意外，球團決定解除合約，近期考上桃園市成棒隊，但因先前酒駕事件，桃園市體育局將安排社會服務工作來回饋社會。事件發生在6月10日凌晨，當時邱丹在國道酒駕自撞被逮，樂天球團隔天宣布開除，邱丹經過讓渡程序，沒有球隊吸收，成為自由球員，據了解，7月初桃園市成棒隊進行球員徵選，邱丹報名考試，並且通過術科測驗。
邱丹酒駕自撞 經紀公司道歉
樂天桃猿球團在6月11日宣布，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」
邱丹在個人在IG發布聲明，對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，誠摯致歉、再致歉，接受聯盟與球團的所有處置，希望能讓所有人引以為戒，未來也會盡力彌補這個錯誤，「在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。」
他的經紀公司米馬力運動經紀也在臉書發表聲明，「向所有支持中華職棒的球迷，以及聯盟、樂天球團，對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。」
事實上，今年中職發生太多球員不自律導致被開除的案例，不管是黃勇傳、邱丹都已經被釋出，如今黃勇傳在7-11上班，而邱丹酒駕還有球可打，未來球迷還是可以在球場看到他的身影。
桃園市體育局表示，「本局於7月份辦理桃園市棒球隊球員遴選，錄取5名球員，其中一位為邱丹，經查邱丹曾發生酒駕自撞負面情事，惟考量球隊有網羅及培育優秀球員之責，且邱丹在術科測試表現優秀，可提升球隊外野手戰力，並具備職棒參賽經驗，將有助球隊整體參賽實力，故予以錄取。」
此外，桃園市成棒也表示：「邱丹於7月19日報到，本局自其報到日起試用3個月，試用期間將安排邱丹於平日訓練之餘從事社會服務工作，目前規劃邱丹於試用期間至北科附工、龜山國小、新明國中及平鎮高中等基層學校棒球隊協助訓練等相關工作，以回饋社會。」
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樂天桃猿球團在6月11日宣布，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」
邱丹在個人在IG發布聲明，對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，誠摯致歉、再致歉，接受聯盟與球團的所有處置，希望能讓所有人引以為戒，未來也會盡力彌補這個錯誤，「在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。」
他的經紀公司米馬力運動經紀也在臉書發表聲明，「向所有支持中華職棒的球迷，以及聯盟、樂天球團，對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。」
事實上，今年中職發生太多球員不自律導致被開除的案例，不管是黃勇傳、邱丹都已經被釋出，如今黃勇傳在7-11上班，而邱丹酒駕還有球可打，未來球迷還是可以在球場看到他的身影。
桃園市體育局表示，「本局於7月份辦理桃園市棒球隊球員遴選，錄取5名球員，其中一位為邱丹，經查邱丹曾發生酒駕自撞負面情事，惟考量球隊有網羅及培育優秀球員之責，且邱丹在術科測試表現優秀，可提升球隊外野手戰力，並具備職棒參賽經驗，將有助球隊整體參賽實力，故予以錄取。」
此外，桃園市成棒也表示：「邱丹於7月19日報到，本局自其報到日起試用3個月，試用期間將安排邱丹於平日訓練之餘從事社會服務工作，目前規劃邱丹於試用期間至北科附工、龜山國小、新明國中及平鎮高中等基層學校棒球隊協助訓練等相關工作，以回饋社會。」