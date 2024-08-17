邱丹酒駕後找到新工作！錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

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▲樂天桃猿外野手邱丹酒駕，職棒生涯告一段落，各隊紛紛表態，不會考慮他。（圖／樂天提供）

▲樂天桃猿邱丹因為酒駕肇事，因此被球團開除，是繼楊家維後第二人。（圖／邱丹IG)

前樂天桃猿24歲外野手邱丹6月因酒駕上國道自撞意外，球團決定解除合約，近期考上桃園市成棒隊，但因先前酒駕事件，桃園市體育局將安排社會服務工作來回饋社會。樂天桃猿球團在6月11日宣布，邱丹在個人在IG發布聲明，對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，誠摯致歉、再致歉，接受聯盟與球團的所有處置，希望能讓所有人引以為戒，未來也會盡力彌補這個錯誤，他的經紀公司米馬力運動經紀也在臉書發表聲明，桃園市體育局表示，「本局於7月份辦理桃園市棒球隊球員遴選，錄取5名球員，其中一位為邱丹，經查邱丹曾發生酒駕自撞負面情事，惟考量球隊有網羅及培育優秀球員之責，且邱丹在術科測試表現優秀，可提升球隊外野手戰力，並具備職棒參賽經驗，將有助球隊整體參賽實力，故予以錄取。」此外，桃園市成棒也表示：「邱丹於7月19日報到，本局自其報到日起試用3個月，試用期間將安排邱丹於平日訓練之餘從事社會服務工作，目前規劃邱丹於試用期間至北科附工、龜山國小、新明國中及平鎮高中等基層學校棒球隊協助訓練等相關工作，以回饋社會。」