自由車／動手DIY自己的單車！美利達首次前進濁水溪以南辦夏令營

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2024ｉ騎車x美利達單車DIY夏令營首次加開台南場，這也是美利達第一次前進濁水溪以南舉辦單車夏令營。8月12日至16日在台南市KS Bike Park舉行，更加碼規劃單車結合台南文化的5天4夜夏令營課程。本次活動是美利達自行車與社團法人台灣ｉ騎車教育協會合作，透過課程內容，孩子們不但可以學習騎車安全及基本騎乘技巧，在專人的帶領下，還能親手「DIY」組裝專屬於自己的單車。夏令營結束後，孩子們還能將自己組裝的單車直接帶回家，除了單車，主辦單位大方贈送專業車衣、安全帽、前後燈、頭巾、16合1工具組、座墊包、水壺、水壺架等專業人身部品給參加夏令營的孩子，讓孩子們擁有最棒的暑假回憶。單車夏令營除了有美利達專業技師帶領小朋友們自己DIY，從開箱、認識零件到自己組車外，在台中場結合惠文高中的校園硬體資源，讓夏令營增加了天文台觀星體驗及室內攀岩運動等課程，而在台南場則是安排了2天外騎，讓孩子們體驗嶄新的路線，建立良好的騎車觀念有助於外騎時能更加安全，孩子們踏入夏令營的課堂中，讓孩子化身小小技師運用零件，組裝自己的腳踏車，組裝完成後就騎上自己的成果，前往戶外體驗騎車的快樂，增加孩子們對自己能力的認可及成就感。台中場「光年之外」的天文台觀星，探索未知的太空星際，讓孩子們體驗難能可貴的天文觀星活動。戶外體驗教育的攀岩課程讓孩子在惠文高中嘗試不一樣的運動體驗，豐富孩子對於戶外運動的了解，讓孩子們探索新知，藉此了解戶外活動的奧妙。而台南場這次外騎的路線安排了Gravel和公路騎乘路線，透過實際騎乘和老師們的介紹讓小朋友更認識這些單車賽事。本次活動年紀最大的學員黃堉軒表示：「我覺得這營隊很適合各個年齡層來參加，為期五天的活動相信對很多小朋友來說是很大的突破，參加夏令營能體驗一下跟家裡不同的地方，遇到問題時要學著自己處理，這次的課程內容非常豐富，透過美利達提供的單車，讓我們可以自己動手組自己的單車，之後牽著組好的單車到Pump場練習，這個場地跟平常騎的路不太一樣，有很多高低起伏的坡，藉由這樣的路段學習如何操控車子、練習平穩的能力，可以跟著一群志同道合的人一起享受外騎真好，即使天氣不佳，大家都很冷靜的應對，相互鼓勵、相互扶持。」另外一位女生學員李盈萱表示: 「這是我第一次參加單車夏令營，剛報到時發現這裡的男生很多，我想女生人數少的原因應該是怕曬黑又覺得流汗不舒服就沒來參加了。我一步一步跟著技師的腳步組裝自己單車，接著學習基本騎行、進階技巧，行車安全也是不可缺少的部分，剛開始到戶外練習騎車時，我連上坡都有困難，變速器也不知道要怎麼調，經過教學後便駕輕就熟，而第一次騎線上訓練台對於我來說很新鮮，身為在地台南人的我也是第一次去國聖塔，第一次騎這麼遠的距離，太陽雖然很大，但風打在臉上的感覺很舒服，整場活動下來我學習到了一些看似平常用不到的技巧，但實際騎車時會發現這些技巧相當重要，讓外騎行程更加的安全。」歷屆活動皆備受各界肯定，參與營隊，學會更多與其他營隊不同的知識，自己動手修理組裝單車，有助於孩子從小開始培養獨立自主，懂得去解決問題，期許孩子在夏令營的課程中成長，並卓越發展，社團法人台灣ｉ騎車教育協會與美利達自行車未來將朝向單車安全教育的方向，推出更多元的夏令營營隊，讓單車安全教育可以更加深耕。