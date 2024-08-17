PLG／宇宙富邦來了！勇士網羅5年NBA資歷洋將　曾效力金塊、快艇

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▲擁有NBA五年經歷，漢米爾頓(Jordan Hamilton)迫不及待來台打球，確定加盟富邦勇士。（圖／美聯社／達志影像）

PLG職籃聯盟臺北富邦勇士正式宣布與前鋒漢米爾頓(Jordan Hamilton)簽約，新賽季第三位洋將到位！現年33歲的漢米爾頓在2011年投入NBA選秀，於首輪第26順位由達拉斯獨行俠選中，隨後交易至丹佛金塊，在NBA五年生涯分別效力丹佛金塊、休士頓火箭、洛杉磯快艇、紐奧良鵜鶘，也曾待過NBA G聯盟愛達荷奔騰(今鹽湖城群星)、愛荷華灰狼、史塔克頓國王、里奧格蘭德山谷毒蛇等球隊。結束NBA五年職籃生涯後，2016年漢米爾頓至土耳其、多明尼加、以色列、義大利、日本、委內瑞拉等聯賽闖蕩，其中在日本B聯盟待過4個賽季，先後效力滋賀湖泊、熊本Volters、神戶鸛鳥與青森熱力，職籃經歷相當豐富。上賽季代表青森熱力出賽56場，平均可得20.8分、10.5籃板、3.9助攻，效力於B聯盟期間還曾單場進帳53分，刷新個人生涯代表作！勇士首度與漢米爾頓合作，漢米爾頓在今年五月曾來台參與「東超未來冠軍」基層籃球回饋活動，造訪期間也曾親自到臺北富邦勇士主場和平籃球館觀賽，談到即將來台打球，他說：「非常興奮地宣佈這次來台我將為勇士效力！之前短暫來台與球迷們互動，感受到台灣球迷的熱情，也讓我想要在台灣延續我的職業生涯，我已經等不及要體驗更多台灣的文化、美食及其他的事物了，期待能儘快見到大家！」