感嘆與台積電差距越來越大！韓媒：三星電子流失逾百萬散戶投資人

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▲三星電子被視為韓國最具代表性的「國民股票」之一。（圖／美聯社／達志影像）

韓國半導體業低迷，不只三星電子和SK海力士（SK Hynix）的半導體部門高階主管，今年上半年的薪酬減少了20～30％，還有韓媒指出，韓國散戶投資三星電子股票的人數大幅減少，過去1年就有約142萬小股東賣掉手上的三星電子股票。綜合《商業韓國》、《朝鮮日報》報導，在晶片代工領域，台積電（TSMC）的霸主地位正在不斷深化，原因是人工智能（AI）晶片受到追捧，而台積電作為良品率高、尖端封裝能力得到驗證的業界老大，訂單正紛至沓來，市占率從2023年第3季度的57.9%上升至2024年第1季度的61.7%。同期，排名第2的三星電子，市占率則從12.4%降至11.0%，形容「老大和老二的差距進一步拉大」。報導提到，雖然三星電子、英特爾、Rapidus等競爭者，正拼盡全力追趕台積電的腳步、發起強烈挑戰，但台積電的市場支配力依然「穩如泰山」，第2季度AI晶片銷售占比達52%，首次超過一半，不僅是擁有90%以上AI加速器市場份額的輝達，就連英特爾（Intel）也決定委託台積電生產下一代AI加速器「Gaudi 3」。儘管最近「AI泡沫論」開始盛行，但隨著各大科技公司陸續宣布，不會裁撤AI基建投資，預計台積電今年下半年業績將大幅超出市場預期。另一方面，韓國最具代表性的「國民股票」之一，三星電子，過去6個月散戶數量大幅減少，從15日揭露的半年報來看，截至今年6月底，三星電子散戶總人數為424萬7611人，比去年年底的467萬2039人，少了約42萬人。若從去年上半年末端開始計算，三星流失散戶投資人的問題又更加明顯，過去1年來，總共有142萬708位小股東，賣掉手上的三星電子股票，目前三星電子的散戶股東占比降至67.66%。分析認為，雖然半導體產業似乎正在顯現復甦跡象，但三星電子的股價尚未反映出這種復甦，導致散戶感到沮喪。 先前由於投資熱潮，三星電子的散戶股東一度在1年內翻倍，從2020年底的215萬增加到2021年底的506萬，到2022年9月更突破600萬，但此後就一直在逐漸減少。