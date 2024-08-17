有房無人！ 房務員缺額年增13%　工作機會超過1.4萬個

適逢炎炎夏日漫長暑假，正是國人外出旅遊的高峰，觀光旅宿業者滿心歡喜迎接暑假商機的同時，同時也苦惱「有房無人」，到底該如何撐下去？人力銀行調查發現，今年房務員缺額比去年激增13%，將開設訓練班，並安排學院面試媒合。
根據1111人力銀行調查顯示，有17.8%旅宿業者面臨嚴重的人力不足，急徵「房務員」，不限正職人員與兼職計時，且從1111人力銀行資料庫顯示，目前房務員有1萬4000多個工作機會，相較於去年同期，明顯激增13%，顯見國內觀光業已褪去疫情陰影，景氣逐漸升溫，因而相關人力需求跟著走揚。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，為解決業者缺工困擾，1111人力銀行於9月4日開設「房務從業人員一日訓練班」，共計30個名額，課程內容包括旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，並在課程尾聲，一一安排學員與飯店人資面試媒合，歡迎求職者主動報名。
曾仲葳指出，現場將有7家知名飯店，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等，共計徵求近3000名房務員，除了提供符合業界水準的薪資待遇，還有吸睛的員工專有福利，包括員工免費住房、生日住房、空班津貼、夜班津貼、交通津貼、語言津貼、全勤獎金、獎勵獎金、紅利獎金以及年終獎金等，號召想要投入旅宿業的求職者加入，展現細微周到的軟實力。
曾仲葳提到，觀察國內旅遊產業，自從新冠肺炎疫情解封後，2023年迎來國旅大爆發，根據統計國內一般旅館全年收入為800.16億元，相較疫情前的654.5億元，成長高達22%，足見內需產業復甦的背後，靠得是充足人力所支撐出來的精緻服務品質，也因為觀光旅宿業態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大的時候，因而急需大量人力投入。
曾仲葳分享，本次開設課程是為了協助想要從事房務工作的求職者，透過集訓能夠快速瞭解飯店的運作架構以及各種營業特性，並深入了解入職後所面臨工作現場，再輔以實務操作練習，讓從業人員能在到職前，對於房務工作具備基礎的概念及從業的認知，以降低職場不適應及磨合期，報名時間即日起到9月3日截止，歡迎求職者踴躍報名參加。
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1111人力銀行發言人曾仲葳表示，為解決業者缺工困擾，1111人力銀行於9月4日開設「房務從業人員一日訓練班」，共計30個名額，課程內容包括旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，並在課程尾聲，一一安排學員與飯店人資面試媒合，歡迎求職者主動報名。
曾仲葳指出，現場將有7家知名飯店，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等，共計徵求近3000名房務員，除了提供符合業界水準的薪資待遇，還有吸睛的員工專有福利，包括員工免費住房、生日住房、空班津貼、夜班津貼、交通津貼、語言津貼、全勤獎金、獎勵獎金、紅利獎金以及年終獎金等，號召想要投入旅宿業的求職者加入，展現細微周到的軟實力。
曾仲葳提到，觀察國內旅遊產業，自從新冠肺炎疫情解封後，2023年迎來國旅大爆發，根據統計國內一般旅館全年收入為800.16億元，相較疫情前的654.5億元，成長高達22%，足見內需產業復甦的背後，靠得是充足人力所支撐出來的精緻服務品質，也因為觀光旅宿業態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大的時候，因而急需大量人力投入。
曾仲葳分享，本次開設課程是為了協助想要從事房務工作的求職者，透過集訓能夠快速瞭解飯店的運作架構以及各種營業特性，並深入了解入職後所面臨工作現場，再輔以實務操作練習，讓從業人員能在到職前，對於房務工作具備基礎的概念及從業的認知，以降低職場不適應及磨合期，報名時間即日起到9月3日截止，歡迎求職者踴躍報名參加。