味全龍36歲好手布里悍宣布退休！去年曾幫龍隊奪冠　結束18年生涯

中職味全龍去年冠軍戰功臣，先發洋投布里悍（Jake Brigham），今（17）日在個人IG上發文宣布退休，結束18年的棒球生涯。布里悍寫下，「這項運動是我的生活，讓我塑造成一個男人、丈夫、父親，以及朋友。」現年36歲的布里悍在2006年美職選秀會中被遊騎兵在第6輪選中，他之後轉戰勇士隊，並於2015年登上大聯盟舞台，該年出賽12場，留下1敗、防禦率8.64的成績。布里悍在2021年季初先加盟中職味全龍隊，季中培證英雄買斷合約，讓布里悍重返韓職。而布里悍在2022年重回味全龍。去年幫龍隊奪冠後宣布退休。
布里悍經驗豐富 想好好照顧小孩
2016年起布里悍，先是效力日職樂天金鷲，整季出賽11場吞3敗、防禦率5.24。布里悍在2017年轉戰韓職培證英雄（包含前身耐克森英雄），共5個賽季累積50勝26敗、平均防禦率3.63。而他在來台還歷經「疫情」，並且後順利克服。
布里悍在2021年季初加盟中職味全龍隊，季中韓職培證英雄買斷合約，讓布里悍重返韓職。而布里悍在2022年重回味全龍。布里悍在上季先發22場，10勝6敗、防禦率2.51的成績，拿下防禦率王，他也在去年台灣大賽第7戰出賽，幫助味全龍奪冠。
總計待在中職生涯3年期間，布里悍累積59場出賽都是先發，合計26勝16敗，平均防禦率2.37。
根據《NOWnews》記者詢問，相關人士表示布里悍去年奪冠後，球隊就已積極跟他談合約，不過最後未能成功，布里悍遠本可能是龍隊今年洋將戰力，但因為家庭部分，他有4個小孩，希望看小孩成長，因此選擇退役。
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2016年起布里悍，先是效力日職樂天金鷲，整季出賽11場吞3敗、防禦率5.24。布里悍在2017年轉戰韓職培證英雄（包含前身耐克森英雄），共5個賽季累積50勝26敗、平均防禦率3.63。而他在來台還歷經「疫情」，並且後順利克服。
布里悍在2021年季初加盟中職味全龍隊，季中韓職培證英雄買斷合約，讓布里悍重返韓職。而布里悍在2022年重回味全龍。布里悍在上季先發22場，10勝6敗、防禦率2.51的成績，拿下防禦率王，他也在去年台灣大賽第7戰出賽，幫助味全龍奪冠。
總計待在中職生涯3年期間，布里悍累積59場出賽都是先發，合計26勝16敗，平均防禦率2.37。
根據《NOWnews》記者詢問，相關人士表示布里悍去年奪冠後，球隊就已積極跟他談合約，不過最後未能成功，布里悍遠本可能是龍隊今年洋將戰力，但因為家庭部分，他有4個小孩，希望看小孩成長，因此選擇退役。