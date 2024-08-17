味全龍36歲好手布里悍宣布退休！去年曾幫龍隊奪冠　結束18年生涯

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▲▲布里悍在2021年季初加盟中職味全龍隊，季中韓職培證英雄買斷合約，讓布里悍重返韓職。而布里悍在2022年重回味全龍。布里悍在上季先發22場，10勝6敗、防禦率2.51的成績，拿下防禦率王，他也去年台灣大賽第7戰出賽，幫助味全龍奪冠。（圖／記者葉政勳攝 。



中職味全龍去年冠軍戰功臣，先發洋投布里悍（Jake Brigham），今（17）日在個人IG上發文宣布退休，結束18年的棒球生涯。布里悍寫下，「這項運動是我的生活，讓我塑造成一個男人、丈夫、父親，以及朋友。」2016年起布里悍，先是效力日職樂天金鷲，整季出賽11場吞3敗、防禦率5.24。布里悍在2017年轉戰韓職培證英雄（包含前身耐克森英雄），共5個賽季累積50勝26敗、平均防禦率3.63。而他在來台還歷經「疫情」，並且後順利克服。布里悍在2021年季初加盟中職味全龍隊，季中韓職培證英雄買斷合約，讓布里悍重返韓職。而布里悍在2022年重回味全龍。