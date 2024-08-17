墾丁觀光跌落神壇！專家嘆：是自挖墳墓跳下去　屏東最強景點變它

墾丁真的人潮大不如前！近年來因為大家陸續出國，加上國旅CP值降低，因此造成往年暑假湧入玩水人潮的墾丁也大受影響，在地經營20年的美式餐廳「冒煙的喬」甚至日前宣布，9月2日即將停止營業，業者也承認就是從疫情之後生意還是沒起色，才會做出痛心決定。不過，房產專家Sway也出面表示：「墾丁變成這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，不用怪大環境還是疫情。」
國旅關鍵仍是房價貴、觀光物價高！台灣人難接受
房產專家Sway在臉書指出「疫情剛過我就馬上去了兩趟肯定，住了在地相當知名的旅館，真的又貴又充滿遺憾，不只地板發霉、裝潢破損，甚至我那戶的牆壁都長出草了，也沒看到有人去打掃清理，房價就國旅天花板等級，遠遠慘輸曼谷峇里島，很不值得。」
Sway提到「你說去大街吃飯，該去的知名店家也去了，當然冒煙的喬也不意外，但年輕時去過冒煙的喬，那是服務熱情菜色新穎，連媒體都去報導過的店，價格中等又可口，在10幾20年前的墾丁很有趣，但現在自然不是這樣，感覺他搬到這個又大又貴的新房子後，就不一樣了。」
Sway指出「這幾年不知道是房價大漲還是店租大漲，還是劣質餐廳搶入，只覺得不少名店態度都變差，整天抱怨物價漲店租漲，所以菜價也一直漲，你說漲價合理，消費者也願意買單，但你就會覺得墾丁東西變難吃、服務變差、食材品質下降，大街上充滿一隻100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或組合肉骰子牛，你說全世界的旅人要去墾丁被當傻子？」
墾丁觀光蕭條模式早有前人！台灣還有多少觀光資源可消耗？
「墾丁當然還是有許多認真經營的商家，有些人請出裸上身猛男當賣點、有人認真研發新菜色、有人親切服務不纏人，生意也仍然是很好」但Sway指出：「只是良幣容易被劣幣逐出，就像士林夜市有騙人的水果攤，但永遠像黑道老大一樣，騙到國際還在騙，卻沒人願意把他們真正趕走；高雄六合那攤天價烏魚膘，囂張的多久？囂張到六合夜市都快倒了，才被趕走。」
Sway對於墾丁的現況提下最後結論：「所以墾丁得要到真的蕭條，政府及民間才願意認真的去經營嗎？還是任憑這些天價的飯店跟餐廳，自由發展到倒光光？然後我們還有多少觀光，可以值得說：歡迎來到台灣？」
墾丁疫情後仍沒人潮！屏東最強景點早已換人
然而過去只要提到「屏東景點」大家一定都會直接想到「墾丁、玩水」等等，其中「大鵬灣遊憩區」就是在墾丁大街靠海的位置，是最新規劃的遊憩區，但在2023年的遊客人數排名當中，僅排在第三名；第二名則是2023年因為舉辦活動崛起的「林後四林平地森林園區」，冠軍是擁有眾多信徒的「車城福安宮」，玩水不再是到屏東的唯一選擇。
又仔細比對墾丁國家公園綜合所有園區的遊客統計，發現疫情前2019年有400萬人次，但在疫情時2022年跌到253萬人次，2023年解封雖然上升至262萬人，但也才多9萬人人潮，回溫並不明顯；值得注意的是2023年暑假期間，墾丁湧入57萬餘人，甚至比疫情2022年66萬人更少，一個過去旅遊勝地出現「旺季不旺」，這是非常大的警訊。如今隨著出國的人越來越多，也許真的有影響，但台灣不管旅遊業者、政府是否真的有把控所謂觀光區房價、餐廳物價，讓國旅CP值重返榮耀，實在需要好好的再規劃一番。
我是廣告 請繼續往下閱讀
房產專家Sway在臉書指出「疫情剛過我就馬上去了兩趟肯定，住了在地相當知名的旅館，真的又貴又充滿遺憾，不只地板發霉、裝潢破損，甚至我那戶的牆壁都長出草了，也沒看到有人去打掃清理，房價就國旅天花板等級，遠遠慘輸曼谷峇里島，很不值得。」
Sway提到「你說去大街吃飯，該去的知名店家也去了，當然冒煙的喬也不意外，但年輕時去過冒煙的喬，那是服務熱情菜色新穎，連媒體都去報導過的店，價格中等又可口，在10幾20年前的墾丁很有趣，但現在自然不是這樣，感覺他搬到這個又大又貴的新房子後，就不一樣了。」
Sway指出「這幾年不知道是房價大漲還是店租大漲，還是劣質餐廳搶入，只覺得不少名店態度都變差，整天抱怨物價漲店租漲，所以菜價也一直漲，你說漲價合理，消費者也願意買單，但你就會覺得墾丁東西變難吃、服務變差、食材品質下降，大街上充滿一隻100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或組合肉骰子牛，你說全世界的旅人要去墾丁被當傻子？」
墾丁觀光蕭條模式早有前人！台灣還有多少觀光資源可消耗？
「墾丁當然還是有許多認真經營的商家，有些人請出裸上身猛男當賣點、有人認真研發新菜色、有人親切服務不纏人，生意也仍然是很好」但Sway指出：「只是良幣容易被劣幣逐出，就像士林夜市有騙人的水果攤，但永遠像黑道老大一樣，騙到國際還在騙，卻沒人願意把他們真正趕走；高雄六合那攤天價烏魚膘，囂張的多久？囂張到六合夜市都快倒了，才被趕走。」
Sway對於墾丁的現況提下最後結論：「所以墾丁得要到真的蕭條，政府及民間才願意認真的去經營嗎？還是任憑這些天價的飯店跟餐廳，自由發展到倒光光？然後我們還有多少觀光，可以值得說：歡迎來到台灣？」
墾丁疫情後仍沒人潮！屏東最強景點早已換人
然而過去只要提到「屏東景點」大家一定都會直接想到「墾丁、玩水」等等，其中「大鵬灣遊憩區」就是在墾丁大街靠海的位置，是最新規劃的遊憩區，但在2023年的遊客人數排名當中，僅排在第三名；第二名則是2023年因為舉辦活動崛起的「林後四林平地森林園區」，冠軍是擁有眾多信徒的「車城福安宮」，玩水不再是到屏東的唯一選擇。
又仔細比對墾丁國家公園綜合所有園區的遊客統計，發現疫情前2019年有400萬人次，但在疫情時2022年跌到253萬人次，2023年解封雖然上升至262萬人，但也才多9萬人人潮，回溫並不明顯；值得注意的是2023年暑假期間，墾丁湧入57萬餘人，甚至比疫情2022年66萬人更少，一個過去旅遊勝地出現「旺季不旺」，這是非常大的警訊。如今隨著出國的人越來越多，也許真的有影響，但台灣不管旅遊業者、政府是否真的有把控所謂觀光區房價、餐廳物價，讓國旅CP值重返榮耀，實在需要好好的再規劃一番。