墾丁觀光跌落神壇！專家嘆：是自挖墳墓跳下去　屏東最強景點變它

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▲墾丁大街已經營20年的「冒煙的喬」，一直是受到旅客喜愛的知名美墨餐廳，但店家卻於臉書宣布，9月2日將結束營業。（圖／取自冒煙的喬臉書）

▲墾丁大街過去總是在暑假擠滿人潮，但現在越來越少人在夏季選擇到墾丁玩水。（圖／屏東縣府提供）

▲屏東車城福安宮信眾相當多，去年奪下屏東縣最強景點新王者，讓屏東不再只有玩水的選擇。（圖/車城福安宮Google評論）

墾丁真的人潮大不如前！近年來因為大家陸續出國，加上國旅CP值降低，因此造成往年暑假湧入玩水人潮的墾丁也大受影響，在地經營20年的美式餐廳「冒煙的喬」甚至日前宣布，9月2日即將停止營業，業者也承認就是從疫情之後生意還是沒起色，才會做出痛心決定。房產專家Sway在臉書指出「疫情剛過我就馬上去了兩趟肯定，住了在地相當知名的旅館，真的又貴又充滿遺憾，不只地板發霉、裝潢破損，甚至我那戶的牆壁都長出草了，也沒看到有人去打掃清理，Sway提到「你說去大街吃飯，該去的知名店家也去了，當然冒煙的喬也不意外，但年輕時去過冒煙的喬，那是服務熱情菜色新穎，連媒體都去報導過的店，價格中等又可口，Sway指出「，大街上充滿一隻100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或組合肉骰子牛，「墾丁當然還是有許多認真經營的商家，有些人請出裸上身猛男當賣點、有人認真研發新菜色、有人親切服務不纏人，生意也仍然是很好」但Sway指出：「Sway對於墾丁的現況提下最後結論：然而過去只要提到「屏東景點」大家一定都會直接想到「墾丁、玩水」等等，又仔細比對墾丁國家公園綜合所有園區的遊客統計，發現疫情前2019年有400萬人次，如今隨著出國的人越來越多，也許真的有影響，但台灣不管旅遊業者、政府是否真的有把控所謂觀光區房價、餐廳物價，讓國旅CP值重返榮耀，實在需要好好的再規劃一番。