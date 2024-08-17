小一新生入學「爸媽也焦慮」　醫給兩階段步驟抗不適應

我是廣告 請繼續往下閱讀

最近許多家長分別在FB、IG、Threads等社群平台分享家中有小孩第一次上學時的焦慮，衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強提供建議供家長們參考，希望能夠一起幫助孩子們降低孩子開學不適應，舒緩父母對於新生入學的焦慮。面對接下來的國中、小開學，家長們對孩子上學而產生的壓力與焦慮感，特別是對於第一次離開家庭上幼稚園或是國小新生，張自強說，擔心孩子的不適應是難免的。張自強表示，針對初次上幼稚園或是國小的新生，對於陌生環境可能會抗拒，建議家長可以分兩階段，幫助孩子降低新環境的不適應。開學可以做的事：：因為之前長假或是未上學時常常作息不穩定，為了能銜接開學正常上下課時間，可以在開學前逐步調整起床和就寢時間。提早帶著孩子到未來上學的環境逛逛或是玩耍，除了可以熟悉校園環境外，也可以了解未來家中到學校的接送交通路線。父母趁著假日帶著孩子一同採購未來要上學的用品，除了可以讓孩子主動參與選擇外，也可以培養自己對上學的責任感。開學可以做的事：和孩子說好幾點離開幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊。：在上學初期，可以讓自己家裏熟悉的玩偶陪伴孩子上課，除了可以增加在學校時的安全感外，也會讓孩子有陪伴。放學時盡可能在孩子上學初期能提早來接孩子，同時能在老師面前稱讚和鼓勵孩子，共同協助建立老師是朋友的角色。在上完一天課程之後，回家可以利用晚餐或飯後時間，透過今天孩子在學校生活分享，展現出表達對孩子的支持與肯定。