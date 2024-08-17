四叉貓公佈薪資揭陳智菡月入20萬　本尊反嗆：揭人隱私、垃圾操作

網紅「四叉貓」劉宇在臉書公佈藍綠白三黨在大選期間，薪資與獎金最高的幕僚，其中民眾黨領最多的是現任黨團主任陳智菡，合計5個月領102萬元。另外新北市長侯友宜最重要的2幕僚張其強、謝政達也入榜，民進黨最高的則是曾任台北市議員的江志銘。陳智菡回嗆，這是揭露個人隱私、公然霸凌，但四叉貓反嗆，月領20萬，不爽不要做。
陳智菡說，柯文哲競選團隊被申報的「薪資」，以他個人而言除了底薪，還有加班費等勞務報酬，對照很多政治人物根本不給加班費，用「責任制」、或做功德 來壓榨基層，柯文哲競總在這一點完全遵守法律，下場卻是被質疑檢討。
陳智菡說，在柯團隊工作，人少事多，很多都是一人扛多工。長達21的訪美行程也好、一日北高也好、走大甲媽也好，競總的自媒體與組織部等團隊沒日沒夜地緊跟，拍攝、直播、各種節目規劃幾乎全都是自己來。白天、半夜走到腳抽筋、腳底都是擦傷破皮瘀血，晚上則睡在宮廟大通鋪甚至遊覽車，半夜冷得不得了；箇中甘苦，沒有經歷過的人難以領會。
陳智菡批，不同的工作環境、天差地遠的業務內容，卻被攪在一起大鍋炒，垃圾一般的操作，還有人啃垃圾啃得津津有味。所謂的「幕僚薪資排行」，看不見 總統賴清德競選總部的總幹事、華麗的發言人陣容與幕僚，「請問是漏報？是由民進黨支出？還是由「別人代為支付」？這樣你們就可以一副道貌岸然，清高的模樣，去揭露個人隱私，公然霸凌公審。」
四叉貓反嗆，陳智菡是為了平均20+萬的月薪，才去走大甲媽和開記者會罵人，「妳到底有什麼好抱怨的？很多人日夜工作到腳抽筋破皮也沒辦法月賺20萬，一句老話啦，不爽不要做！」
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陳智菡說，在柯團隊工作，人少事多，很多都是一人扛多工。長達21的訪美行程也好、一日北高也好、走大甲媽也好，競總的自媒體與組織部等團隊沒日沒夜地緊跟，拍攝、直播、各種節目規劃幾乎全都是自己來。白天、半夜走到腳抽筋、腳底都是擦傷破皮瘀血，晚上則睡在宮廟大通鋪甚至遊覽車，半夜冷得不得了；箇中甘苦，沒有經歷過的人難以領會。
陳智菡批，不同的工作環境、天差地遠的業務內容，卻被攪在一起大鍋炒，垃圾一般的操作，還有人啃垃圾啃得津津有味。所謂的「幕僚薪資排行」，看不見 總統賴清德競選總部的總幹事、華麗的發言人陣容與幕僚，「請問是漏報？是由民進黨支出？還是由「別人代為支付」？這樣你們就可以一副道貌岸然，清高的模樣，去揭露個人隱私，公然霸凌公審。」
四叉貓反嗆，陳智菡是為了平均20+萬的月薪，才去走大甲媽和開記者會罵人，「妳到底有什麼好抱怨的？很多人日夜工作到腳抽筋破皮也沒辦法月賺20萬，一句老話啦，不爽不要做！」