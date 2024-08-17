孕媽咪注意！摸到無痛腫塊別輕心　醫示警5症狀常被忽略

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乳癌早已是女性癌症排行第一名，除了發生率逐年上升外，也有越來越年輕化的趨勢，有一部份女性族群的乳癌更容易被忽視．那就是懷孕中或正在哺乳的女性們，在此時期的乳癌被稱為Pregnancy-Associated Breast Cancer（簡稱PABC），只要是懷孕中、產後一年內、或是哺乳時期確診的乳癌皆屬於此類型，醫師也示警，若有異於平常的狀況應立即尋求醫療幫助。據統計資料顯示每3000名孕婦中就有一名可能患有PABC，且40歲以下乳癌患者中有10%就屬於PABC，35歲以下更高達15.6%，近年來也因為乳癌年輕化及孕婦年齡上升，PABC發生率也越來越高。禾馨醫療乳房外科醫師曾建勛說明，在懷孕或哺乳中的女性，受到女性賀爾蒙影響，使乳腺組織在構造及功能上有所改變，較緻密的乳腺組織使得一些較小的病灶容易被掩飾，因此在診斷上相對困難也較容易被忽略，偏偏PABC多半較具侵略性且變化快速，因此盡早發現與治療十分重要。曾建勛進一步指出，臨床上大多數患者都是自行摸到腫塊而就診，乳癌的腫塊多半不會有明顯的疼痛感，和一般懷孕時腫脹的乳腺組織或哺乳時因乳管阻塞或乳腺發炎導致的腫塊不同，因此若在此時期發現乳房腫塊一定要特別小心，其他症狀像是乳房皮膚變厚、乳頭分泌物增加或分泌物顏色改變、異常腋下淋巴結腫大等，只要有一些異於平常的狀況，建議立即尋求專業的醫療建議。曾建勛分析，懷孕或哺乳中的女性乳癌之所以容易被延遲診斷，除了自身生理及心理的因素外，一部份其實是對於檢查或治療方式有疑慮，擔心這些醫療行為會對胎兒造成不良影響。曾建勛解釋，以一般人熟知的「乳房超音波」來說，是種不具放射線、安全且快速的檢查，因此一直是乳房腫塊檢查的首選，透過腫塊在超音波影像的型態，讓專業醫師能夠很快地做一個初步評估；另一種常見的乳房攝影檢查，雖然其原理為X光，具有些微放射線，但研究證據指出，其放射線劑量相對較小，對胎兒其實影響不大，因此若孕婦有需要仍可以接受此種檢查的安排。若是哺乳中的女性，曾建勛建議，可以在檢查前先行將乳汁排空以減少乳腺組織腫脹造成的影響。其他相對安全的檢查像是不使用對比劑的磁振造影（MRI），MRI本身也不具放射線，對於已確診PABC患者因不能使用放射線劑量較大的正子斷層造影（ PET）或電腦斷層攝影（CT），在期別判定及是否有遠處轉移多半會以MRI為主。在乳癌治療上，曾建勛表示，現行常見治療方式除了手術外，還包括許多輔助治療，像是放射線治療、化學藥物治療、標靶藥物治療…等，由於大部分的PABC多為侵襲性乳管癌，其乳癌細胞多半較屬惡性（High grade），且易有類似發炎的細胞型態，因此當確診後建議要盡快治療。對孕婦來說，若能透過手術完整將病灶移除一定是優先考慮的方式，曾建勛指出，手術過程中通常需要麻醉，過去最讓人顧忌的便是麻醉藥物在懷孕初期對胎兒發育的影響，對此也有一些研究顯示，只要透過適當麻醉藥物的選擇，對胎兒其實是安全的。曾建勛重申，對於正在懷孕或哺乳期間的女性來說，注意自己乳房狀況的變化還是最重要的，只要有任何新發現、不同於以往的症狀，都應該特別小心，持續關注並及時尋求專業醫師的建議和檢查，只要能早期發現、早期接受治療，都能大幅提升乳癌治療效果。