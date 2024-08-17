柯文哲人氣潰散？他爆資深小草賣掉5年粉頁　「支持者全跑光了」

民眾黨主席柯文哲競選總統期間的政治獻金遭質疑帳目不清，曾任民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，有小草賣掉血淚經營五年的粉絲專頁，且13日晚上賣掉粉絲頁，14日柯辦就被搜索，柯粉真先知！「我可以很負責任的說，小草跑光了。」
林冠年2022年曾代表民眾黨參選新竹縣竹北市長，但因涉及酒駕，10月遭撤銷提名，隨後也遭開除黨籍，從柯粉變柯黑。他在臉書爆料，柯文哲的自傲與自卑，讓小草新政治的大廈崩塌。這些粉絲數是柯粉在烈日驕陽、颳風下雨在外面一個個拜託來的，現在一個一元連同抖音賣36,000，一起打包賣給團購主。
林冠年分享，賣掉粉絲頁的柯粉說：「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是（立院黨團主任）陳智菡的傀儡，陳唯一的功能，就是跟柯咬耳根子，一個月領幾十萬。」「至少還有五個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1,800萬，裝潢可以花1,000多萬。」
林冠年也提到，還有柯粉中心告白，「柯可以怪（競總財務長）李文宗、怪（立委）黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的五年當作一場誤會，往下個地方去」。話說起來，柯文哲從來都把支持者、粉絲踩在腳底下，所有的幕僚都是在蹭自己，還把幕僚當成四腳動物，不是戰狼就是比特犬。
林冠年說，有一部電影叫《極品前男友》，女生跟該男友分手後，都可以找到好丈夫。「所有的失戀都是在給真愛讓路！」，柯粉正在經歷悲傷五階段，奉勸柯粉、小草與幕僚們，柯文哲就是最佳前老闆，離開柯以後，祝大家身體都變強壯、考試都考一百分，遇見人生真愛。
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林冠年分享，賣掉粉絲頁的柯粉說：「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是（立院黨團主任）陳智菡的傀儡，陳唯一的功能，就是跟柯咬耳根子，一個月領幾十萬。」「至少還有五個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1,800萬，裝潢可以花1,000多萬。」
林冠年也提到，還有柯粉中心告白，「柯可以怪（競總財務長）李文宗、怪（立委）黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的五年當作一場誤會，往下個地方去」。話說起來，柯文哲從來都把支持者、粉絲踩在腳底下，所有的幕僚都是在蹭自己，還把幕僚當成四腳動物，不是戰狼就是比特犬。
林冠年說，有一部電影叫《極品前男友》，女生跟該男友分手後，都可以找到好丈夫。「所有的失戀都是在給真愛讓路！」，柯粉正在經歷悲傷五階段，奉勸柯粉、小草與幕僚們，柯文哲就是最佳前老闆，離開柯以後，祝大家身體都變強壯、考試都考一百分，遇見人生真愛。