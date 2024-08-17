汪建民「頭髮灰白、掉牙」罹肺腺癌首直播！2個月前瘦到不成人形

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▲汪建民開直播抽獎，大約40分鐘下線，感謝粉絲的支持。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民罹患肺腺癌4期，現在腦內2瘤異常放電恐癲癇，引發各界高度關注。（圖／汪建民臉書、單身行不行Youtube）

藝人汪建民罹患肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療，一度暴瘦12公斤。他昨（16）日突然在臉書開直播進行抽獎，不少朋友、粉絲湧入留言，關心他的近況，他氣色看起來不錯，講話聲音宏亮，「我5、6月時，沒有勇氣開直播，真的用不成人形來形容，身體瘦到乾癟、眼窩凹陷，沒辦法見人。」汪建民是因為背痛去就醫，才發現罹患肺腺癌，去年12月入院開刀化療，至今已做超過60次化療，勇敢對抗病魔。他難得開直播，牙齒有掉了幾顆，肚子也有胖了一圈，髮色也灰白不少，他分享心情：「自己的意志力很重要，健康這兩個字真的很難。」能夠恢復到現在這樣，覺得值得給自己一個掌聲。汪建民目前直播帶貨扛家計，近期也上一些節目通告，用自身經驗告訴大家不要輕忽身體警訊，他也說：「我從來不熬夜，這幾年只有在幸福城露營區會熬夜，在其他地方不會熬夜，生活作息也是相當規律。」他直播時看起來心情不錯，一一點名粉絲名字，連兄弟象的「扁哥」蔡豐安也來線上留言，他非常感動：「扁哥真的感謝超挺我，現在線上很多人，我不能失控，謝謝扁哥。」他最後直播40分鐘下線，也感謝粉絲的支持，「感謝你們給建民哥的祝福和加油。」