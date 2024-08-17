中華隊11:0「扣倒」澳洲！威廉波特少棒賽2連勝　下一場對戰古巴

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▲中華隊3局下靠著邱唯喆發威，連續三振對手，讓比數來到8:0遙遙領先（圖／美聯社／達志影像）

▲邱唯喆發威，投打俱佳，這也讓中華隊大勝澳洲。（圖／美聯社／達志影像）

由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的2024威廉波特世界少棒錦標賽今（17）日中華隊進行第2場對戰澳洲，代表亞太區出戰的台灣冠軍桃園市龜山國小少棒隊第一局就拿下6分，賽事在第5局「扣倒」提前結束，中華隊在第一局就火力全開，澳洲隊控球不穩，讓中華隊頻頻盜壘或是得分，5局下，中華隊換上第3位投手游騰皓關門，中華隊若是獲勝，就可以晉級到下半部冠軍賽，也就是8強賽，之後對手要看敗部誰可以打上來。賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。