中華隊11:0「扣倒」澳洲！威廉波特少棒賽2連勝　下一場對戰古巴

由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的2024威廉波特世界少棒錦標賽今（17）日中華隊進行第2場對戰澳洲，代表亞太區出戰的台灣冠軍桃園市龜山國小少棒隊第一局就拿下6分，賽事在第5局「扣倒」提前結束，終場中華隊以11比0大勝澳洲晉級。此役仍吸引大批台僑與球員家長在第2戰接力為台灣小將吶喊加油。中華隊先發投手林聖凱2局無失分，邱唯喆也飆出2局無失分，5次三振好成績，加上游騰皓收尾，已經連續2場讓對手吞蛋。
龜山國小火力猛 打擊是最大亮點
龜山國小少棒隊今年第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)，這次要準備衝擊冠軍。
中華隊在第一局就火力全開，澳洲隊控球不穩，讓中華隊頻頻盜壘或是得分，林聖凱順利解決澳洲打者，2局無失分。彭乙晏還敲出內野安打，這讓澳洲隊防不勝防。
林聖凱雖然2局下保送，但安全守住，中華隊3局上由廖宣澔擊出左外野方向滾地安打，一口氣又送回2分。
中華隊3局下靠著邱唯喆發威，連續三振對手，讓比數來到8:0遙遙領先，根據規則，5局相差10分就可以提前結束比賽，中華隊由5局上彭乙晏與廖宣澔連續擊出安打獲得3分。
5局下，中華隊換上第3位投手游騰皓關門，澳洲隊最後在演出雙殺下被提前結束。中華隊在賽事中僅讓澳洲隊擊出1支安打，終場以11分提前於第5局獲勝晉級，將在台北時間20日凌晨5時對戰實力堅強的古巴隊。
中華隊若是獲勝，就可以晉級到下半部冠軍賽，也就是8強賽，之後對手要看敗部誰可以打上來。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
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龜山國小少棒隊今年第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)，這次要準備衝擊冠軍。
中華隊在第一局就火力全開，澳洲隊控球不穩，讓中華隊頻頻盜壘或是得分，林聖凱順利解決澳洲打者，2局無失分。彭乙晏還敲出內野安打，這讓澳洲隊防不勝防。
林聖凱雖然2局下保送，但安全守住，中華隊3局上由廖宣澔擊出左外野方向滾地安打，一口氣又送回2分。
中華隊3局下靠著邱唯喆發威，連續三振對手，讓比數來到8:0遙遙領先，根據規則，5局相差10分就可以提前結束比賽，中華隊由5局上彭乙晏與廖宣澔連續擊出安打獲得3分。
5局下，中華隊換上第3位投手游騰皓關門，澳洲隊最後在演出雙殺下被提前結束。中華隊在賽事中僅讓澳洲隊擊出1支安打，終場以11分提前於第5局獲勝晉級，將在台北時間20日凌晨5時對戰實力堅強的古巴隊。
中華隊若是獲勝，就可以晉級到下半部冠軍賽，也就是8強賽，之後對手要看敗部誰可以打上來。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。