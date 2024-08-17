為了大谷翔平才加入道奇！Tyler Glasnow手肘發炎　進入傷兵名單

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為了大谷翔平才來！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇強投Tyler Glasnow，今（17）日賽前才被移到傷兵名單，這是他本季第二次進入此名單，原本預計明天比賽對紅雀隊先發出賽，但因為手肘傷勢加劇，只好忍痛脫離戰線。Tyler Glasnow被認為是「沒有受傷時的賽揚強投」，也就是說，他的宰制力不錯，但是常常因為受傷影響成績。本季他開季調整不錯，一度被認為是最穩定先發投手，道奇隊賽前緊急拉上左投Tyler Glasnow從光芒被交易到道奇隊後，簽下5年1.365億美元合約，他在訪問中證實，