為了大谷翔平才加入道奇！Tyler Glasnow手肘發炎　進入傷兵名單

為了大谷翔平才來！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇強投Tyler Glasnow，今（17）日賽前才被移到傷兵名單，這是他本季第二次進入此名單，原本預計明天比賽對紅雀隊先發出賽，但因為手肘傷勢加劇，只好忍痛脫離戰線。Tyler Glasnow去年季外加盟道奇時說，自己是聽到大谷要來道奇隊才來，但他在季中就有2次傷兵名單紀錄，恢復過去「痛痛人」的狀態。
Tyler Glasnow134局投球 9勝6敗
Tyler Glasnow被認為是「沒有受傷時的賽揚強投」，也就是說，他的宰制力不錯，但是常常因為受傷影響成績。
本季他開季調整不錯，一度被認為是最穩定先發投手，不過他在7月初，因為腰部傷勢，就曾進入15天傷兵名單。本季已經先發134局以上，Tyler Glasnow原本有機會先拿到第10勝，可惜尚未奪勝，就先受傷。
道奇隊賽前緊急拉上左投Justin Wrobleski上場，而他目前在小聯盟3A，今天臨時代班，主投5局失4分，比賽還在進行中。道奇隊也特別在比賽前15分鐘，才緊急換上新的攻守打序。
Tyler Glasnow從光芒被交易到道奇隊後，簽下5年1.365億美元合約，他在訪問中證實，大谷翔平的招募影片加了很多分數，「他說，他想為我打全壘打。」，兩人關係也很好。
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Tyler Glasnow被認為是「沒有受傷時的賽揚強投」，也就是說，他的宰制力不錯，但是常常因為受傷影響成績。
本季他開季調整不錯，一度被認為是最穩定先發投手，不過他在7月初，因為腰部傷勢，就曾進入15天傷兵名單。本季已經先發134局以上，Tyler Glasnow原本有機會先拿到第10勝，可惜尚未奪勝，就先受傷。
道奇隊賽前緊急拉上左投Justin Wrobleski上場，而他目前在小聯盟3A，今天臨時代班，主投5局失4分，比賽還在進行中。道奇隊也特別在比賽前15分鐘，才緊急換上新的攻守打序。
Tyler Glasnow從光芒被交易到道奇隊後，簽下5年1.365億美元合約，他在訪問中證實，大谷翔平的招募影片加了很多分數，「他說，他想為我打全壘打。」，兩人關係也很好。