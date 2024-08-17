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斷言柯文哲捲入這案一定被關！王世堅：我會帶著110元便當探望

記者陳佩君／台北報導

▲王世堅表示，柯捲入的案件最嚴重是京華城案，「圖利是重罪，一定要進去關的」。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
▲王世堅表示，柯捲入的案件最嚴重是京華城案，「圖利是重罪，一定要進去關的」。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風波延燒，會計師端木正、木可董事長李文娟被約談後交保。對此，民進黨立委王世堅表示，柯捲入的案件最嚴重是京華城案，「圖利是重罪，一定要進去關的」；他提到，若柯文哲被牢中，「我會去探望他的，帶著110元的便當」。

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對於柯文哲捲入多項爭議，王世堅在政論節目上表示，柯文哲的選舉經費總共4億多，目前確定有問題的報假帳、假發票、假名目的有2000多萬，後續如果還有，那廣大的小草真的被當韭菜在割。

王世堅認為，除了作假帳跟偽造文書外，更嚴重的案件是「柯文哲圖利京華城」，圖利是重罪，「一定要進去關的」。

王世堅指出，柯文哲已被宣告社會死刑、政治死刑，令人不勝唏噓；他回憶，柯文哲曾說，毫無節制的選舉花費，將會破壞民主的公平競爭，落入金權政治、政商勾結的無底深淵，「他現在就是墜入無底深淵」。

王世堅又說，柯文哲曾提到，因為要貪污的人，不會帳簿記得這麼清楚，「所以你記得不清不處，就是要貪污啊！」

王世堅表示，柯文哲這件事他是「哀矜勿喜」，如果哪天柯文哲進去監所蹲，「我會去探望他的，帶著110元的便當」。

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