拒掛五星旗！巴黎長榮桂冠「遭Trip.com下架」　平台挨轟滾出台灣

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▲記者今早實際於Trip.com操作，網頁版上頭的確無法找出「巴黎長榮桂冠酒店」，但是從手機App上還搜尋得到。（圖／翻攝Trip.com）

▲中國網紅指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖／翻攝自抖音）

一名中國抖音網紅日前到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現有參加奧運的各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，他相當不滿還要求櫃台人員掛上，遭拒後，網紅氣炸揚言「不住」，也引發中網友要抵制長榮桂冠飯店，後來旅遊網站Trip.com也下架巴黎長榮桂冠飯店，讓台灣網友氣得湧進臉書粉專洗版，怒喊「滾出台灣」。。對此，不少台灣網友紛紛湧入Trip.com臉書粉專，於貼文下方狂留言：「拒絕使用Trip！」、「Trip滾出台灣！」、「滾」、「Trip滾出台灣啦，看到這網站就噁心。」、「滾出台灣，不歡迎你們中資企業。」、「千萬不要宣傳台灣，尤其是中國那邊的，拜託不要。」、「可以包一包滾出台灣了。」回顧該事件始末為，中國抖音網紅「張教官的有趣人生」在抖音上傳影片，透露團隊近日到巴黎拍片，當時入住巴黎長榮桂冠酒店，發現室內裝潢帶有各奧運參賽國的國旗，卻唯獨沒有看到中國的「五星旗」。網紅還拿出自備的五星旗要求櫃台人員立即補掛，結果遭拒。櫃台人員表示，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」，網紅要求打電話給管理層，但櫃台人員以假日不便聯絡為由拒絕。網紅遭拒後一行人怒喊「不住了」，因取消訂房時間超過飯店規定，連費用也沒退就頭也不回的走人。事後，網紅團隊還找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店原本有掛上五星旗，但在7月18日為巴黎奧運進行裝飾後，隔天他上班就發現國旗被撤下，一問之下才知道是台灣總公司派來的高層下令剪掉。楊姓主廚表示，他曾3次向飯店提出抗議，高層主管卻回覆此事與他無關，要他專注於本職工作，不要干涉酒店管理及干擾其他員工。影片發布後，不少中國網友在社群媒體號召抵制長榮桂冠酒店。對此長榮桂冠酒店集團總部也發布聲明，「長榮酒店一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗。近期因響應奧運盛事，長榮桂冠酒店(巴黎)於大廳與餐廳公共區域進行相關佈置。就近日部分旅客對該酒店奧運佈置提出之意見，未能提供旅客最好的體驗，本飯店深表遺憾。」而後卻又發生Trip.com下架巴黎長榮桂冠酒店一事。