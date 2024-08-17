羅時豐拆夥侄子後露面了！緊貼2外甥近況曝光　臉上笑容藏不住

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▲羅時豐緊貼2名外甥一起拍健康食品廣告，先前也曾拍過遊戲廣告。（圖／謝毅宏臉書）

金曲歌王羅時豐近年來和侄子張敏慎共同經營YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」，成功打入年輕人市場，不過日前卻突然宣布拆夥，許多人都相當好奇原因，然而羅時豐沒有多做說明，僅稱之後會改和2名外甥謝毅宏、吳秉辰合作，改在新頻道「大牛比較懶」裡面現身。羅時豐似乎也沒有被近來風波影響，持續力捧2名外甥，3人還一起拍廣告繼續撈金。羅時豐日前正式和侄子拆夥，因為版權等問題，YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的貼文和影片也已經全數清空。不過羅時豐沒有放棄YouTube市場，而是改和2名外甥合作，繼續在公司另一個YouTube頻道「大牛比較懶」出現，他和侄子也強調，彼此還是家人，只是沒辦法繼續做作品，但希望之後各自安好、彼此祝福。近日羅時豐和2名外甥合作也非常順利，3人一起拍健康食品廣告，謝毅宏還在臉書分享工作側拍照，表示「人生第一次吹小喇叭」。從照片中則可以看到，3人開心拿著商品入鏡，看起來沒有受到拆夥風波影響。先前羅時豐代言遊戲廣告，也曾帶著外甥入鏡，廣告代言不斷，可見羅時豐人氣依舊非常夯。回顧此起事件，一開始羅時豐公司在9日無預警宣布YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」要轉換管理團隊，因為版權問題，所以拍攝的影片、臉書貼文、IG、抖音等平台都需要全部清空，大動作和侄子張敏慎切割。事後張敏慎曾在多次在臉書開砲，不僅爆粗口罵「很不負責任的公告」，還強調頻道是自己的。羅時豐沉默3天，發出律師聲明，表示「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」侄子張敏慎事後態度也放軟，感謝羅時豐2021年加入頻道，雙方一起茁壯、成就彼此，他們依舊是家人，只是遺憾沒辦法再一起工作。