洋基3:0擊敗老虎！「法官」Judge44轟出爐　近5戰狂敲10安大爆發

Aaron Judge又開轟！美國職棒大聯盟紐約洋基隊今（17）日出戰底特律老虎，主砲「法官」Aaron Judge在8局敲出陽春全壘打，本季第44轟出爐，洋基隊終場以3:0贏球，Aaron Judge生涯301轟，持續堆高紀錄，而他如無意外，應該是本季美聯MVP。Aaron Judge前3打席都槓龜，不過他在8局卻轟出儀發陽春砲，洋基隊也以3:0贏球。
Aaron Judge創紀錄 301轟好猛
Aaron Judge剛成為大聯盟最快擊出生涯300轟的打者，17日的比賽馬上往下一個里程碑邁進，他敲出本季第44轟，再度展現強打本色。
洋基本場由Gerrit Cole先發主投，他主投6局無失分，只被打4支安打奪勝。他也狂飆8次三振，表現優異。
洋基開賽就靠著Alex Verdugo高飛犧牲打先持得點，5局上Oswald Peraza敲出陽春砲取得2：0領先，本季大聯盟初登場就開轟。
3局上Aaron Judge打成一壘方向平飛球出局，Aaron Judge5局遭到「3球三振」，8局上Aaron Judge1出局站上打擊區，2壞球後他連揮3棒，2球揮空、1球打成界外，結果第6球是1顆內角91英里的伸卡球，他老兄一棒轟出中外野牆外，幫助洋基拉開比數成3：0，最終贏下比賽。
Aaron Judge連2場比賽開轟，近5場比賽敲出10支安打包括3轟，手感正發燙。
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Aaron Judge剛成為大聯盟最快擊出生涯300轟的打者，17日的比賽馬上往下一個里程碑邁進，他敲出本季第44轟，再度展現強打本色。
洋基本場由Gerrit Cole先發主投，他主投6局無失分，只被打4支安打奪勝。他也狂飆8次三振，表現優異。
洋基開賽就靠著Alex Verdugo高飛犧牲打先持得點，5局上Oswald Peraza敲出陽春砲取得2：0領先，本季大聯盟初登場就開轟。
3局上Aaron Judge打成一壘方向平飛球出局，Aaron Judge5局遭到「3球三振」，8局上Aaron Judge1出局站上打擊區，2壞球後他連揮3棒，2球揮空、1球打成界外，結果第6球是1顆內角91英里的伸卡球，他老兄一棒轟出中外野牆外，幫助洋基拉開比數成3：0，最終贏下比賽。
Aaron Judge連2場比賽開轟，近5場比賽敲出10支安打包括3轟，手感正發燙。