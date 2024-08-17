洋基3:0擊敗老虎！「法官」Judge44轟出爐　近5戰狂敲10安大爆發

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Aaron Judge又開轟！美國職棒大聯盟紐約洋基隊今（17）日出戰底特律老虎，主砲「法官」Aaron Judge在8局敲出陽春全壘打，本季第44轟出爐，洋基隊終場以3:0贏球，Aaron Judge剛成為大聯盟最快擊出生涯300轟的打者，洋基本場由Gerrit Cole先發主投，他主投6局無失分，只被打4支安打奪勝。他也狂飆8次三振，表現優異。洋基開賽就靠著Alex Verdugo高飛犧牲打先持得點，3局上Aaron Judge打成一壘方向平飛球出局，Aaron Judge5局遭到「3球三振」，8局上Aaron Judge連2場比賽開轟，近5場比賽敲出10支安打包括3轟，手感正發燙。