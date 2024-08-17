台日友好！日本自民黨青年局議員19日訪台　將訪花蓮振興觀光

我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部表示，日本自民黨青年局海外研修團將於19日至23日訪問台灣。訪團在台期間將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，也將前往花蓮縣瞭解地震災後重建狀況，並協助宣傳及推動振興花蓮縣觀光。外交部昨日晚間發布新聞稿表示，訪團由自民黨青年局局長鈴木貴子眾議員擔任團長，團員包括8名國會議員、自民黨地方黨部青年組織成員等共計70餘人。外交部誠摯歡迎該團來台交流。外交部指出，訪團在台期間將晉見賴清德、蕭美琴，並拜會韓國瑜、蘇嘉全等人；另將前往花蓮縣瞭解地震災後重建狀況，並協助宣傳及推動振興花蓮縣觀光。外交部指出，自民黨青年局為該黨對台交流重要窗口，長年積極推動台日合作交流。今年4月3日花蓮發生強震後，青年局立即發動日本各界捐款，鈴木局長於今年4月訪台時，曾將募款所得及捐款目錄轉致時任蔡英文總統。外交部提到，青年局幹部多由具發展潛力的國會議員擔任，歷任局長日後多擔任日本政府要職。鈴木局長是自民黨青年局第二任女性局長，此次率領大型訪團來台充分展現對我國的重視，並將有助進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。