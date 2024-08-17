貼臉親王齊麟女友陳詩媛鼓勵被炎上！謝承均怒了：酸言酸語當放屁

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▲謝承均認為過好自己的生活最重要，「在乎愛我們的人就夠了。」（圖／謝承均臉書）

▲謝承均（右）和六月等一票好友幫王齊麟（左）辦慶功宴。（圖／謝承均臉書）

王齊麟搭檔李洋在巴黎奧運羽球男雙連霸拿下金牌，風光返台後，一舉一動受到關注。他和演藝圈好友六月、謝承均日前一起聚會慶功，謝承均合照時貼臉作勢親吻他的女友「十元」陳詩媛，謝承均受訪坦言：「我是鼓勵她，拍照時故意親她」，好友之間的互動，沒想到意外被炎上，謝承均昨（16）日有感而發，怒火寫下：「別人的酸言酸語，就當他放屁就好。」謝承均和王齊麟交情深，在他還沒有奪下東京奧運時就已經認識，為了慶祝王齊麟再奪下巴黎奧運金牌，他和好友六月一起約王齊麟吃飯。謝承均合照時，當著王齊麟面前作勢親吻「十元」陳詩媛，並且發文：「每次的聚會都超級開心，這次的慶功多了難能可貴的榮耀，太替你開心了，好好放鬆，好好享受。」並標記王齊麟的帳號。謝承均說王齊麟當下反應，「他（王齊麟）不會吃醋啦！我生日慶生，他也會跟大家一樣親我啊！」他當時也心疼「十元」陳詩媛接機被酸高調，認為小倆口許久沒見，為何要被說蹭熱度，替他們加油打氣。不過謝承均親「十元」陳詩媛的舉動遭到炎上，陳詩媛也因為連日來的輿論，目前已經關閉Threads（脆），加上王齊麟又陷入「負心漢」疑雲風暴，一連串的事件，讓謝承均昨有感而發，寫下文字表明心情：「過好自己的生活，別人的酸言酸語，就當他放屁就好，在乎愛我們的人就夠了。」