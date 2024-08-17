奧運桌球／拿金牌還被中國球迷噓！陳夢首談心境：要贏給所有人看

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中國大陸桌球女將陳夢在本屆巴黎奧運完成女單金牌的衛冕，她在本屆金牌戰被中國球迷噓，引起外界對於「飯圈」文化的討論。近期她在接受中國《央視》訪問時也首次談到那天嘈雜的環境，她霸氣地表示當下就是想：「要贏給所有人看」，比賽時就是作好自己，想著對得起自己和國家就可以了。東京奧運拿下女單金牌，也幫助中國女團奪金，陳夢當時一句「我的時代來了」，引起了兩種不同聲音的反響。不過在那之後，陳夢的時代似乎沒有到來，休士頓世錦賽在拿到過賽點的情況下被隊友王曼昱翻盤，在除了奧運金牌之外的榮譽，她相當慘澹，只有一個世界盃，也讓人認為這位山東大妞沒打出能匹配那句話的水準。對於這些質疑，陳夢今天在上《央視》訪談時首次談到心裡話，直言這次巴黎奧運感受和上一次不同，「東京的時候，我覺得自己努力到了這裡，非常有自信能拿下這一面金牌，但來到巴黎後，我給自己的目標是：我不要輸外戰（輸中國以外的球員），這是我首要目標。」陳夢表示，在東京奧運結束後，這3年的經歷讓她感到挺煎熬的。無論是成績、還是狀態都並不是特別理想。「在比賽中也是一度感到懷疑自己，教練對我、和我對自己的預期都沒有達到，東京兩枚金牌（女單和女團）之後，反而帶給我的不是動力，而是壓力。我對自己的期待越來越高，我在任何比賽都不想輸、也害怕輸，怕輸了以後別人對我失望。」這一次奧運桌球項目，另一個場外話題就是所謂中國桌球的「飯圈文化」，粉絲給一項運動帶來的人氣和討論度，是一個體育項目要發展不可或缺的。但是當這些粉絲過度地以主觀、且不理性的方式去攻擊自己喜愛球員的對手時，這就造成了一些負面的東西。本屆女單金牌戰，陳夢和孫穎莎提前「金包銀」，中國已是大贏家。不過孫穎莎的球迷眾多，在巴黎奧運週期也幾乎沒怎麼輸過，當天賽場上鋪天蓋地都是為她加油的聲音，兩人得分時的音量對比十分懸殊。最終陳夢摘金，現場不僅有噓聲，還有孫穎莎球迷對她比出不雅手勢，這種特殊的現象，也引起了國外媒體的討論。陳夢談到當時賽場一面倒的為孫穎莎應援，她說自己過去在面對艱困的比賽時得到了一些成長和經驗，盡量不去聽外外面的聲音，只要作自己、作心中的那個自己就可以了，只要對得起自己和國家就夠了，也正是這些準備，讓她可以在金牌戰上面對環境的壓力。「在想到這些以後，在之後，包括這次單打決賽，在周圍現場環境是那樣嘈雜的時候，其實我就是告訴自己：『你就是要贏給所有人看』。」