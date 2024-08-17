《原來是美男》張根碩罹甲狀腺癌！病情瞞1年才公開　術後狀況曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張根碩釋出罹癌後的治療畫面，看到他的嘴巴裡面塞紗布，看起來不太舒服。（圖／張根碩YouTube）

南韓演員張根碩過去因飾演韓劇《原來是美男》的男主角「黃泰慶」爆紅，不僅後續拍攝多部戲劇，也在日本以歌手身分出道。但沒想到他近日突然自曝，去年發現自己罹患甲狀腺癌，當下緊急停下手邊工作，專心進行治療，今年5月手術成功，現在已經康復了。雖然他現在已經恢復健康，不過消息一出仍讓許多粉絲震驚，表示「捨不得你獨自承受痛苦」、「幸好恢復健康了，以後都要好好的！」根據《朝鮮日報》、《日刊體育》等韓媒報導，張根碩透過經紀公司CRAFT42透露，自己去年10月左右發現罹癌患甲狀腺癌，和醫療團隊討論過病情後，決定當下立即取消手上的工作，並在今年5月進行手術，所幸手術非常順利且恢復狀況良好，現在身體已無大礙。張根碩16日也在YouTube頻道上傳新片，向粉絲坦白自己罹癌的事實，同時釋出治療時的部分畫面，看到他在嘴裡塞了紗布，看起來有些不適。而他也回憶起手術8天後，嘴巴根本無法張開，直呼「很害怕，身體都不能動，任何事情都做不了」。張根碩表示，之所以會隱瞞生病事實將近1年，是因為在發現罹癌當下，怕會讓很多粉絲擔心，所以遲遲沒有公布。幸好張根碩現在已經恢復健康，還準備要去濟州島旅遊，希望粉絲不要太過擔憂。不過因為甲狀腺癌復發機率高，因此後續還需要追蹤治療，他目前正全力進行健康管理。消息一出仍讓許多粉絲震驚，表示「完全沒想到你沒出現的時候，竟然獨自面對身體的狀況，好心疼」、「怕粉絲擔心所以選擇隱瞞，你生病的時候還在為粉絲著想，好想哭」、「希望身體能恢復到之前的狀態，不要再生病了。」