假帳風暴黨內開鍘黃珊珊聲浪高？柯文哲：尊重中評會決定

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金作假帳疑雲，黨內點名時任競選總幹事黃珊珊應辭去不分區立委以示負責。民眾黨中評會昨日開會討論懲處內容，經過2個半小時會議，決議將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明後再進行議處。針對中評會決議，柯文哲今（17）日表示，尊重中評會決定，要給當事人一個說明的機會。媒體詢問昨日中評會2個多小時討論無結論，中評會分為保珊派與鍘珊派激論，柯文哲今日上午受訪表示，這種重大事件他不贊成當事人缺席裁判，消息是從網路來還是代為轉傳對當事人不公平，尊重中評會決定，要給當事人一個說明的機會，下禮拜再把當事人叫來說明。媒體追問前立委蔡壁如說她若是競總的人會一肩扛起，立院黨團主任陳智菡卻在廣播上說別見縫插針，身旁女人戰爭越演越烈？柯文哲說，這也是他們需要改進的地方，民進黨只要一出事，一出現性醜聞、性招待這些事，大家都很安靜沒聲音，民眾黨畢竟是比較新興的政黨，民眾黨的好處是每個人都能表達自己的意見，民眾黨是柔性政黨，看起來會比較雜亂，關於民進黨屬性會再思考看看。柯文哲說，辭職走人最簡單，有時候留下來善後還比較困難，該是誰的責任誰就出來把它弄好，這是他的態度，該處分就處分，有政治責任不是一次把人幹掉，這樣不對。媒體追問若黃珊珊被開鍘關係到2026選戰布局，柯文哲的態度是關鍵，對此，柯文哲回應說，他有他的想法，但是這又回到民眾黨的特色，每個人都有他的意見，這是很難預測。