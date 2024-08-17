影／為斷肢毛小孩斑斑辦入厝派對　賴清德佈置睡窩、準備寵物蛋糕

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總統賴清德6月30日在屏東動物之家認養斷肢的毛小孩斑斑，而斑斑也在近日搬入總統官邸，由於今（17）日是流浪動物日，賴清德趁勢發布「斑斑入厝派對」的影片，分享與毛小孩互動，而副總統蕭美琴更特別送上寵物食品祝福。賴清德於6月30日參加屏東縣動物之家揭牌典禮，當天看到斷肢的毛孩斑斑，立即表示未來搬進官邸後，要認養斑斑。賴清德今在YouTube頻道公布「賴桑與我」全新第二季企劃，第一集就是「斑斑入厝派對」，畫面中賴清德與斑斑的互動畫面，令人備感溫馨。影片中可見，為了迎接斑斑的到來，賴清德不僅早早就在官邸為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑入厝當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等。斑斑到達官邸後，賴清德也親自迎接，更細心詢問台灣愛狗人協會理事長顏杏娟斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕。斑斑進到家中後，賴清德興奮獻上準備的禮物，更親自餵斑斑吃寵物蛋糕。賴清德表示，斑斑因為陷阱而截肢，在台灣愛狗人協會的照顧之下，已經逐漸康復，雖然行走不是很方便，卻不怕生，仍然熱切地探索自然、愛著周邊的一切。賴清德提到，他為迎接斑斑的入住做了許多準備，希望牠感到舒適開心，他曾經擔心，斑斑會不會無法適應新環境？顏杏娟告訴他，這是必經的過程，他們對於每一個送養的毛小孩，即使再不捨，都要放手讓牠去尋找牠的幸福。賴清德呼籲，近年來，許多單位不斷推廣領養取代購買、領養不棄養 ，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動，因人類棄養而在外流浪的犬貓，可能會對自然環境、台灣原生種造成影響，「讓我們一起努力，減少流浪動物，也嚴肅嚴肅地看待我們對每個生命的承諾」。