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奧運羽球／麟洋配金牌戰被BWF譽為「史上最偉大戰役」！首度2連霸

記者吳政紘/綜合報導

▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，金牌戰擊敗中國組合，被封為「最偉大戰役」。（圖／記者朱永強攝）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，金牌戰擊敗中國組合，被封為「最偉大戰役」。（圖／記者朱永強攝）
2024巴黎奧運才剛落幕，「世界羽球聯盟」（BWF）官網評點本屆奧運亮點，其中台灣黃金男雙李洋／王齊麟金牌戰碰上中國世界第一的梁偉鏗／王昶，被BWF評為本屆最經典戰役。李洋／王齊麟在今年奧運不被外界看好，小組賽更因籤運不佳被分在要多打一場的「死亡之組」，不過他們突破重重關卡，並一路挺進金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗梁偉鏗／王昶，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合。

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麟洋配夠猛　台灣史上第一對組合

今年巴黎奧運男雙組合最有趣，不但是被積分搞砸，麟洋配變得要多打一場賽事，小組賽最後一場對手還是中國組合歐烜屹／劉雨辰，曾在東奧遇過的「中國組合」再度攔路，但麟洋配擊退劉雨辰，順利晉級四強，也成為最終要跟中國新興組合決戰。

結果世界第一男雙梁偉鏗／王昶卻落馬，台灣羽球好手王齊麟、李洋拿下羽球男雙金牌2連霸，雖然比賽第二點被對手拿下，但麟洋還是頂住壓力贏球，實在不容易。

BWF官網撰文盤點本屆奧運最精彩賽事，李洋／王齊麟的金牌戰也被評為最精彩的比賽。BWF寫下：「考量當時狀況與背景，這場比賽將被視為有史以來最偉大的男雙戰役之一。」

▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，李洋也光榮退役。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，李洋也光榮退役。（圖／美聯社／達志影像）

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