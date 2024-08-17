奧運羽球／麟洋配金牌戰被BWF譽為「史上最偉大戰役」！首度2連霸

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▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）

▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，李洋也光榮退役。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運才剛落幕，「世界羽球聯盟」（BWF）官網評點本屆奧運亮點，其中台灣黃金男雙李洋／王齊麟金牌戰碰上中國世界第一的梁偉鏗／王昶，被BWF評為本屆最經典戰役。中國組合歐烜屹／劉雨辰擊退劉雨辰，順利晉級四強，也成為最終要跟中國新興組合決戰。結果世界第一男雙梁偉鏗／王昶卻落馬，BWF官網撰文盤點本屆奧運最精彩賽事，李洋／王齊麟的金牌戰也被評為最精彩的比賽。B