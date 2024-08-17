大谷翔平5支0槓龜！Kiermaier轟逆轉3分砲發威　道奇7:6險勝紅雀

大谷翔平熄火！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今(17）日出戰聖路易紅雀的3連戰首站，日籍球星大谷翔平先發打一棒，今天5打數沒有敲安，道奇靠本季打完就退休的「新同學」Kevin Kiermaier單場2安4打點，包含一發逆轉三分砲。道奇最後以7:6贏球，中止近期的2連敗。大谷翔平手感冰冷，全場5打數都摃龜、吞2次三振，賽後打擊率降至2成91。大谷近10場有5場沒有敲安，8月份打擊率降到1成64。
大谷翔平沒表現 Betts挺身而出
大谷翔平首打席纏鬥11球，最後揮空三振。大谷第二打席敲出平飛球被接殺，第三打席敲左外野飛球被接殺，第四打席敲游擊滾地球被刺殺。5打數都槓龜，打擊狀況不是很穩。
道奇此役臨時推出3A的投手Justin Wrobleski上陣，因為當家投手Tyler Glasnow因手肘傷勢，再度進入傷兵名單，
道奇打線第2局靠Gavin Lux的陽春砲、Kevin Kiermaier的安打，單局先進帳2分。但紅雀主砲Paul Goldschmidt在2局下敲出追平兩分彈，雙方戰成2:2平手。紅雀接著由Masyn Winn、Pedro Pages各敲一發陽春砲，前5局打完以4:2領先。
道奇6局由傷癒歸隊的Mookie Betts敲陽春砲追回1分，接著Miguel Rojas敲適時安打追平比數，Kiermaier也敲出超前三分砲，道奇隊單局攻下5分逆轉。紅雀6局下Brendan Donovan等適時安打追回2分。可惜最終還是被道奇隊Michael Kopech守成。
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大谷翔平首打席纏鬥11球，最後揮空三振。大谷第二打席敲出平飛球被接殺，第三打席敲左外野飛球被接殺，第四打席敲游擊滾地球被刺殺。5打數都槓龜，打擊狀況不是很穩。
道奇此役臨時推出3A的投手Justin Wrobleski上陣，因為當家投手Tyler Glasnow因手肘傷勢，再度進入傷兵名單，
道奇打線第2局靠Gavin Lux的陽春砲、Kevin Kiermaier的安打，單局先進帳2分。但紅雀主砲Paul Goldschmidt在2局下敲出追平兩分彈，雙方戰成2:2平手。紅雀接著由Masyn Winn、Pedro Pages各敲一發陽春砲，前5局打完以4:2領先。
道奇6局由傷癒歸隊的Mookie Betts敲陽春砲追回1分，接著Miguel Rojas敲適時安打追平比數，Kiermaier也敲出超前三分砲，道奇隊單局攻下5分逆轉。紅雀6局下Brendan Donovan等適時安打追回2分。可惜最終還是被道奇隊Michael Kopech守成。