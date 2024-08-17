大谷翔平5支0槓龜！Kiermaier轟逆轉3分砲發威　道奇7:6險勝紅雀

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▲道奇靠本季打完就退休的「新同學」Kevin Kiermaier單場2安4打點，包含一發逆轉三分砲。道奇最後以7:6贏球（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平熄火！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今(17）日出戰聖路易紅雀的3連戰首站，日籍球星大谷翔平先發打一棒，道奇此役臨時推出3A的投手Justin Wrobleski上陣，因為當家投手Tyler Glasnow因手肘傷勢，再度進入傷兵名單，道奇打線第2局靠Gavin Lux的陽春砲、Kevin Kiermaier的安打，單局先進帳2分。道奇6局由傷癒歸隊的Mookie Betts敲陽春砲追回1分，接著Miguel Rojas敲適時安打追平比數，