蔣萬安喊設「麟洋路」　吳思瑤斥：有問過本人？「過頭實在矯情」

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由於巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是北市中山國中校友，市長蔣萬安昨宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。對此，民進黨立委吳思瑤今（17）日質疑，有人會支持蔣萬安設「麟洋路」？有問過麟洋本人嗎？「蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情」。蔣萬安昨出席奧運英雄派對致詞表示，王齊麟、李洋都是中山國中畢業，因此將把中山國中前的道路，新增別名「麟洋路」，盼奮戰到最後一刻的精神深植人心。「全台灣有高達196條中正路，蔣萬安敢開刀更名嗎？」吳思瑤在臉書質疑，除了大搞威權崇拜，蔣介石治台時期還利用道路命名來作為「政治恩寵」的工具，例如「林森南北路」，是以接替蔣擔任國府主席的林森之名來命名；士林區「雨農路」，是以特務頭子的戴笠字號而命名。吳思瑤進一步指出，上一次政客操作道路更名的就是連勝文，2014參選台北市長為了鞏固基本盤，宣布當選後把「市府路」改為「經國路」，但曾任蔣經國秘書的宋楚瑜第一時間跳出來反對，因為「經國先生不喜歡個人崇拜」。吳思瑤直言，國民黨利用領袖人名或中國地名，來置入基於統治需求的政治效果，這種威權遺物迄今仍盤踞台灣社會，在追求轉型正義的今日，早該翻頁甚至平反。吳思瑤批評，偏偏蔣萬安還在搞「麟洋路」這種粗劣的政治操作，「什麼年代了，這些國民黨政N代還在操作空間政治舊思維，消費對其政治立場有利的他者，連勝文對準緬懷諸先烈的黨國選票，蔣萬安圖的則是運動族群及年輕選票」。吳思瑤諷刺，蔣萬安的政治DNA，果然是國民黨真傳，「這樣消費奧運英雄的作法討喜嗎？我不知道，但這種恩寵式的政治哲學，我倒是極端厭惡」。