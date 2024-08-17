不只林郁婷、麟洋配！「奧運低調9英雄」曝　跆拳道女神裁判是她

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▲巴黎奧運裁判一共有9位台灣籍專業人士擔任，在16日奧運英雄遊行中，有8位裁判也有出席，被網友大讚：「另類台灣英雄。」（圖/NOWnews直播）

▲這次奧運會台灣也有9人受邀到巴黎擔任裁判的工作，算是另類的台灣之光，連總統賴清德都非常讚賞。（圖/NOWnews直播）

▲巫雨庭二度擔任奧運會跆拳道裁判，是台灣第一人，其5歲就開始學習跆拳道，爸爸則是知名跆拳道教練巫雙貴。（圖/巫雙貴臉書）

2024巴黎奧運在12日正式落幕，至今話題仍不間斷，然而這次奧運代表中華隊的60位好手備受矚目，像是奪下金牌的林郁婷、「麟洋配」李洋、王齊麟人氣更是紅不讓。不過，其實在這次的巴黎奧運會上，也有另類的「台灣之光」，一共有9位專業的裁判代表台灣到巴黎奧運上判決比賽結果，像是跆拳道女神裁判巫雨庭也二度站上奧運殿堂擔任裁判，是本屆奧運會最受矚目的焦點之一。有網友在「Threads」貼文指出「在家看了奧運選手大遊行直播，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的，我們竟然有9人那麼多」、、「裁判們真的都太棒了！能登上奧運擔任裁判超不容易。」事實上，這回巴黎奧運的台灣籍裁判一共有9人登場，賴清德在16日下午舉辦的奧運英雄大遊行進場之後，致詞時也特別提到值得一提的是這回的9位裁判當中，這回又再度登上巴黎奧運仲裁賽事，也是另類的讓世界看見台灣！，她在巴黎奧運女子49公斤級8強賽、克羅埃西亞的斯托伊科維奇（Lena Stojkovic）對上突尼西亞的達赫里（Ikram Dhahri）的賽事中擔任裁判，專業的形象加上清秀的臉蛋，讓她立刻在社群平台爆紅，也被稱為是「女神級裁判。」