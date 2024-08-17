不只林郁婷、麟洋配！「奧運低調9英雄」曝　跆拳道女神裁判是她

2024巴黎奧運在12日正式落幕，至今話題仍不間斷，然而這次奧運代表中華隊的60位好手備受矚目，像是奪下金牌的林郁婷、「麟洋配」李洋、王齊麟人氣更是紅不讓。不過，其實在這次的巴黎奧運會上，也有另類的「台灣之光」，一共有9位專業的裁判代表台灣到巴黎奧運上判決比賽結果，像是跆拳道女神裁判巫雨庭也二度站上奧運殿堂擔任裁判，是本屆奧運會最受矚目的焦點之一。
有網友在「Threads」貼文指出「在家看了奧運選手大遊行直播，才知道這屆巴黎奧運我們竟然有9個人到巴黎奧運去當裁判，真的也是另類的台灣之光耶！之前都以為只有跆拳道有，沒想到竟然連羽球、劍擊甚至體操都有，辛苦這些裁判們了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的，我們竟然有9人那麼多」、「一直以為只有跆拳道有，沒想到連羽球體操都有」、「體操的也有實在太厲害了！台灣觀眾比較少知道應該是因為我們在比賽時，他們不能當裁判，體操的周翠華裁判他東奧就有去了喔！」、「跆拳道的巫雨婷裁判超級美的！場上看起來非常專業」、「裁判們真的都太棒了！能登上奧運擔任裁判超不容易。」
奧運的另類之光！台灣9人站上國際舞台當裁判
事實上，這回巴黎奧運的台灣籍裁判一共有9人登場，賴清德在16日下午舉辦的奧運英雄大遊行進場之後，致詞時也特別提到「特別感謝9位裁判，站起來給大家鼓勵一下，選手要站上奧運的殿堂，裁判何嘗不是如此？裁判何其多，如果要站上國際奧會殿堂，要來仲裁國際比賽的結果，如果不是專業這根本做不到」現場也立刻響起熱烈掌聲。
值得一提的是這回的9位裁判當中，一共有三位是二度登上奧運殿堂擔任裁判，包括體操裁判周翠華、童俊傑，跆拳道裁判巫雨庭，三人都是曾經在東京奧運就有擔任裁判的專業國際級裁判；而角力裁判張聰榮老師更是五屆奧運的裁判，執法專業完全被國際認可，這回又再度登上巴黎奧運仲裁賽事，也是另類的讓世界看見台灣！以下巴黎奧運9位台灣籍裁判名單，謝謝他們辛苦的付出：
📍體操裁判：周翠華
📍體操裁判：童俊傑
📍擊劍裁判：黃皓志
📍羽球裁判：張靜惠
📍羽球裁判：王超偉
📍舉重裁判：吳美儀
📍拳擊裁判：林佳蟬
📍角力裁判：張聰榮
📍跆拳道裁判：巫雨庭
跆拳道女神級裁判是她！巫雨庭在巴黎奧運爆紅
然而說到奧運期間，台灣觀眾討論熱度最高的裁判之一就是這位「巫雨庭」，她在巴黎奧運女子49公斤級8強賽、克羅埃西亞的斯托伊科維奇（Lena Stojkovic）對上突尼西亞的達赫里（Ikram Dhahri）的賽事中擔任裁判，專業的形象加上清秀的臉蛋，讓她立刻在社群平台爆紅，也被稱為是「女神級裁判。」
而巫雨庭是來自苗栗縣的跆拳道教練，她的爸爸也是知名跆拳道教練巫雙貴，巫雨庭從5歲就開始學習跆拳道，在2014年取得國內跆拳道裁判A級證書，並於2017年取得國際裁判證書，2021年她首次獲得獲聘東京奧運跆拳道國際裁判，是當時候拳賽中最年輕的裁判，如今4年後，巫雨庭又站上巴黎奧運的舞台，讓爸爸巫雙貴也備感驕傲。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真假的，我們竟然有9人那麼多」、「一直以為只有跆拳道有，沒想到連羽球體操都有」、「體操的也有實在太厲害了！台灣觀眾比較少知道應該是因為我們在比賽時，他們不能當裁判，體操的周翠華裁判他東奧就有去了喔！」、「跆拳道的巫雨婷裁判超級美的！場上看起來非常專業」、「裁判們真的都太棒了！能登上奧運擔任裁判超不容易。」
奧運的另類之光！台灣9人站上國際舞台當裁判
事實上，這回巴黎奧運的台灣籍裁判一共有9人登場，賴清德在16日下午舉辦的奧運英雄大遊行進場之後，致詞時也特別提到「特別感謝9位裁判，站起來給大家鼓勵一下，選手要站上奧運的殿堂，裁判何嘗不是如此？裁判何其多，如果要站上國際奧會殿堂，要來仲裁國際比賽的結果，如果不是專業這根本做不到」現場也立刻響起熱烈掌聲。
值得一提的是這回的9位裁判當中，一共有三位是二度登上奧運殿堂擔任裁判，包括體操裁判周翠華、童俊傑，跆拳道裁判巫雨庭，三人都是曾經在東京奧運就有擔任裁判的專業國際級裁判；而角力裁判張聰榮老師更是五屆奧運的裁判，執法專業完全被國際認可，這回又再度登上巴黎奧運仲裁賽事，也是另類的讓世界看見台灣！以下巴黎奧運9位台灣籍裁判名單，謝謝他們辛苦的付出：
📍體操裁判：周翠華
📍體操裁判：童俊傑
📍擊劍裁判：黃皓志
📍羽球裁判：張靜惠
📍羽球裁判：王超偉
📍舉重裁判：吳美儀
📍拳擊裁判：林佳蟬
📍角力裁判：張聰榮
📍跆拳道裁判：巫雨庭
跆拳道女神級裁判是她！巫雨庭在巴黎奧運爆紅
然而說到奧運期間，台灣觀眾討論熱度最高的裁判之一就是這位「巫雨庭」，她在巴黎奧運女子49公斤級8強賽、克羅埃西亞的斯托伊科維奇（Lena Stojkovic）對上突尼西亞的達赫里（Ikram Dhahri）的賽事中擔任裁判，專業的形象加上清秀的臉蛋，讓她立刻在社群平台爆紅，也被稱為是「女神級裁判。」
而巫雨庭是來自苗栗縣的跆拳道教練，她的爸爸也是知名跆拳道教練巫雙貴，巫雨庭從5歲就開始學習跆拳道，在2014年取得國內跆拳道裁判A級證書，並於2017年取得國際裁判證書，2021年她首次獲得獲聘東京奧運跆拳道國際裁判，是當時候拳賽中最年輕的裁判，如今4年後，巫雨庭又站上巴黎奧運的舞台，讓爸爸巫雙貴也備感驕傲。
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