在野議員被判當選無效！土耳其國會大鬥毆　數十人打成一團濺血

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土耳其在野黨國會議員阿泰萊（Can Atalay），因為被控試圖推翻政府，還與多人一同組織抗議活動，於2022年被判處18年徒刑並入獄。儘管身陷囹圄，阿泰萊還是在去年5月代表土耳其工人黨（TIP）被選為國會議員，卻遭剝奪國會席位，16日土國國會還因此上演全武行，數十人打成一團。綜合外媒報導，當時土耳其工人黨議員席克（Ahmet Sik），正在台上演說，強調政府不應這樣對待阿泰萊，呼籲讓阿泰萊恢復國會席位，結果引發執政的正義發展黨（AKP）議員、厄扎蘭（Alpay Ozalan）怒火，衝上講台對席克拳打腳踢，數十人加入混戰，其中有一些試圖勸架的也被打。報導指出，席克在演說中對正義發展黨喊話，「我們對你們稱阿泰萊為恐怖分子並不驚訝，就像你們對待所有不和你們站在同一陣線的人一樣。但最大的恐怖分子正好就是坐在這些座位上的人」，言談間都透露著對執政黨的不滿。這場鬧劇長達半小時，鬥毆結束後，土耳其國會副議長宣布休會45分鐘。不過當議員們重返議場投票後，在野黨恢復阿泰萊國會授權的動議依舊遭到否決。報導提到，這些抗議活動標誌著土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）20多年執政生涯所面臨的挑戰，去年阿泰萊之所以能夠參加國會選舉，是因為當時最高法院沒有維持他的定罪，但隨著法院在去年9月維持了針對阿泰萊的定罪，案件變得更加複雜，而阿泰萊與其他7名一起被定罪的被告，都否認了相關指控。