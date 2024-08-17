反罷免「挺善樑」！蔣萬安大讚謝國樑：充滿愛提供貼心服務好市長

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中選會昨日宣布基隆市長謝國樑罷免案成立，投票日訂在10月13日。台北市長蔣萬安今（17）日上午前往基隆合體謝國樑，兩人一起拜訪安樂市場，蔣萬安肯定謝國樑對基隆市政建設的用心，是充滿愛、提供貼心服務的好市長，並指出為罷免而罷免的政治操作，是對民主的傷害。謝國樑、蔣萬安與立法委員李彥秀今日上午一同至樂一路福德廟參拜，並品嚐在地美食巷口郭記粿仔湯。蔣萬安受訪時強調，謝國樑對於基隆市政非常用心，包括對兒童的照顧可謂不遺餘力，涵蓋提高營養午餐學生餐費，導入食安品管制度，也特別成立長照管理所，包括需要長照服務的長輩交通接送、無障礙環境空間改善、輔具提供等，可以看出謝國樑是充滿愛，提供貼心服務的好市長。蔣萬安也提到，基北北桃1200交通月票，讓民眾轉乘大眾運輸已提高7.33%，超乎預定的目標，他深信謝國樑可以讓基隆變得更加美好。蔣萬安進一步指出，這種為罷免而罷免的政治操作，是對民主的傷害。李彥秀表示，謝國樑是最勇敢的市長，勇於捍衛市民財產。李彥秀呼籲基隆市民務必於10月13日出來投下「不同意罷免票」，一起挺基隆人的正直與善良。