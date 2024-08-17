蔣萬安要設「麟洋路」！綠批矯情　但中山國中後方也有「自由巷」

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我國羽球男雙選手「麟洋配」王齊麟／李洋在巴黎奧運完成金牌二連霸，因兩人都是台北市中山國中校友，市長蔣萬安昨宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。民進黨立委吳思瑤酸，蔣萬安有問過麟洋本人嗎？「蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情」。但事實上，中山國中後方的民權東路三段106巷3弄，也有別名「自由巷」，是要紀念鄭南榕。中山國中由復興北路361巷、民權東路106巷、民權東路140巷與民權東路106巷3弄包圍。而鄭南榕當年自焚的《自由時代》周刊辦公室，就位於民權東路三段106巷3弄11號3樓，現已改為鄭南榕紀念館。為彰顯臺灣的民主價值與言論自由，2012年6月19日，台北市政府市政會議通過，將位於台北市民權東路3段106巷3弄、鄭南榕當年為爭取言論自由而自焚所在的巷弄，加掛「自由巷」銜牌，當時也由台北市長郝龍斌親自為「自由巷」進行揭牌。