我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吐槽大師公開批判許光漢IG，酸他「你只是活在濾鏡中的人」。（圖／翻攝吐槽大師-終極AI吐槽生成器）

近期一款名為「吐槽大師」（roast.monica.im）的AI工具在社群平台爆紅，使用者提供個人Instagram、Twitter或Linkedin網址，就會自動生成對該帳號的分析，毒舌批判瞬間在台灣爆紅。而事實上這樣服務是由Chrome擴充功能、AI生產力助手「Monica.im」提供的服務，背後公司為「BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD.」（蝶變效應股份有限公司），是來自大陸的科技的公司，也讓中國AI企業出海的熱度再攀升。「吐槽大師」是由「Monica.im」提供的服務，Monica是一個由ChatGPT API提供支援的Chrome擴充功能，智能來自於像GPT-4V、GPT-4、Claude、Gemini以及DALL·E 3等前沿AI模型，可以提供搜索、閱讀、寫作、翻譯、繪畫等多種任務的協助。據華中科技大學軟件學院微信公眾號發布的文章指出，Monica的創辦人肖弘2015屆畢業於華中科技大學軟件工程專業。在2015年，肖弘帶領團隊創立了「夜鶯科技」，推出了微信編輯器「壹伴助手」可以修圖、找素材和回訊息，以及「微伴助手」企業微信管理系統。這兩款產品共服務超過200萬B端用戶，並幫助企業觸達數億使用者。根據大陸科技媒體「36氪」的報導，2020年「微伴助手」被企業數據智慧應用軟體「明略科技」收購，而Monica的誕生則是反向過程！肖弘通過收購ChatGPT for Google，進一步將其升級為Monica，並開始進攻海外市場。截至2023年12月，肖弘曾公開表示，Monica在全球的使用者已超過百萬人。而機構「非凡產研」的數據顯示，2024年，中國AI產品出海數量持續增長，從今年1月的35個增加到2月的42個。中國AI企業出海的熱度正在不斷攀升，會選擇出海的原因之一，是因為海外使用者具備成熟的付費習慣，且教育、電商、辦公等領域的市場教育也更加成熟，使用者對AI產品的接受度無論是C端、還是B端皆較高。打開「吐槽大師」可以發現首頁列舉10個名人帳號，右上角設定語言選項，變換日本、韓國、香港等選項，會出現不同熱門的名人帳號，以台灣知名藝人「許光漢」為例，在分析報告中先是稱讚他「充滿魅力靈魂，總是能在舞台上閃耀光芒」。接著話鋒一轉犀利嘲諷「你的Instagram就像是一場永無止境的時尚秀，充滿了精心策劃的照片和完美的姿勢。你是不是覺得自己是時尚界的救世主？每一張照片都像是從雜誌上撕下來的，讓人懷疑你是否有真實的生活。你那完美無瑕的形象讓人懷疑你是否有任何缺陷，或者你只是個活在濾鏡中的人」。犀利的分析在IG、threads掀起討論，也吸引眾多台灣用戶使用該功能。