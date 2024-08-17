汪小菲又失控？傳對台灣服務生咆哮：腦袋銹掉嗎　被轟根本是奧客

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▲日前，有粉絲爆料汪小菲夫妻前往餐廳用餐，提早抵達的汪小菲（左圖）要求立刻入座，得到店員「還在整裡中」的答覆後，直接跳腳大罵：「你們腦袋是銹了是不是？」（圖／記者陳明中攝、翻攝Mandy小紅書）

▲該餐廳主管也在餐廳的LINE群組上還原完整後續，氣得店家直呼汪小菲根本是「奧客」，直接把他加入黑名單。（圖／Threads）

▲汪小菲與大S離婚後脫軌行徑頻傳，先有硬闖大S的住宅，隨後又醉酒後現身警局稱要舉報大S濫用藥物。（圖／記者陳明中攝）

中國大陸富商汪小菲與台灣藝人前妻大S（徐熙媛）早在2021年離婚，但離婚後兩人仍然衝突不斷，汪小菲與其母張蘭也常在社交平台上攻擊大S，直到今年5月，他與台灣網紅女友Mandy（馬筱梅）再婚後才略有消停。沒想到平靜不過幾日，汪小菲卻再被網友爆料，於台灣某餐廳用餐時大發雷霆，咆哮、辱罵店員，惡劣的「奧客」行徑也在兩岸論壇掀起熱議。日前，有粉絲在社交平台Threads上分享汪小菲前往原PO弟弟所打工的餐廳用餐的故事，表示汪小菲與Mandy預約了當日晚間8點15分的座位，但夫妻倆卻提早1個小時，早在7點20分就抵達餐廳，到達後的汪小菲要求店員立刻安排兩人入座。店員隨即告知汪小菲目前座位正在清潔中，還需稍等後，他竟對店員口出惡言，憤怒咆哮：「你們腦袋是銹了是不是？空的桌子為什麼不能入座。」等言論，態度十分糟糕。該餐廳主管也在餐廳的LINE群組上還原完整後續，約莫7點40分，店員將座位整理完畢後帶領汪小菲、Mandy入座，沒想到兩人看了眼菜單後直接掉頭走掉，店員上前關切具體情況卻遭到汪小菲態度惡劣的回應：「不想吃了！」氣得店家直呼汪小菲根本是「奧客」，直接把他加入黑名單。離譜行為被曝光後也引起大批粉絲撻伐：「有夠沒禮貌」、「就這素質嗎」、「汪小菲真的是發瘋天花板」、「打工人也太慘了！」更有不少人憤怒喊話汪小菲快點滾回大陸。汪小菲與大S離婚後脫軌行徑頻傳，先有硬闖大S的住宅，隨後又醉酒後現身警局稱要舉報大S濫用藥物，種種離譜事蹟惹起外界熱議。作為餐飲品牌「俏江南」、「麻六記」創辦人的汪小菲，本身亦是餐飲服務業從事者，妻子Mandy也時常出沒於直播間，幫忙汪小菲一起販售旗下商品，如今汪小菲卻被爆出當奧客消息，令大批粉絲忍不住嘲諷。