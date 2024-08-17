北市要設「麟洋路」！綠批矯情　蔣萬安：讓拚搏精神成北市DNA

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我國羽球男雙選手「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌二連霸，因兩人都是台北市中山國中校友，台北市長蔣萬安昨日在信義區舉行的奧運時尚派對宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。不過，綠營批改名矯情。對此，蔣萬安今（17）日解釋是肯定王齊麟與李洋的奮力拚搏精神，要成為台北市的DNA。中選會昨日宣布基隆市長謝國樑罷免案成立，投票日訂在10月13日。蔣萬安今日上午前往基隆合體謝國樑反罷免，兩人一起拜訪安樂市場。針對復興北路361巷將增別名「麟洋路」一事，蔣萬安受訪時表示，最主要是因為李洋與王齊麟是台灣驕傲，也是台北驕傲，所以北市府選定中山國中前面的巷子復興北路361巷。蔣萬安表示，由於李洋與王齊麟都是台北市中山國中的校友，所以選定這條巷路，不會更改正式路名，而是會另外設別名，這條巷子也可以稱做麟洋路，過去有很多這樣的慣例，會啟動設立別名的程序，包括在地初步同意、地方說明會等。蔣萬安說，之所以希望復興北路361巷可以稱做麟洋路，是想彰顯麟洋他們所代表的台灣精神，也就是在面對逆境，在各方不看好情形下，他們拚到最後一刻，為台灣爭取最高榮耀，創下奧運史上的紀錄，他代表的是台灣的勇者，是國家的戰士，能讓台灣站上五環殿堂，這是國人共同驕傲，「我們設立一個別名，讓巷子稱作麟洋路，會啟動相關程序，希望大家支持，讓奮力拚搏精神深植所有市民及台灣人民心中，成為台北市DNA。」媒體問有網友認為「中山路、中正路應該要先改？」蔣萬安回應說，麟洋代表的是台灣奮力拚搏精神，堅持到最後一刻，在爭奪金牌戰同時，相信很多鄉親都跟他一樣守在電視前，或是看網路直播，隨麟洋征戰過程心情起伏非常緊張，「最後一刻，讓台灣被世界看到我們同感驕傲，讓中山國中前這條巷子又稱作麟洋路，不只是他們的小學弟妹，還有所有台北市民、台灣民眾可以永遠記得這是屬於我們共同記憶中的驕傲。」