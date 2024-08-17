理科太太開庭和前夫「連眼神都沒交會」　她嘆：就是感情差才離婚

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▲▼理科太太（上圖）和John的離婚官司才落幕，又另起洩露個資的案外案。（圖／理科太太、john wu IG）

知名YouTuber理科太太（本名陳映彤）2021年底和美籍藥劑師John結束5年婚姻，兩人打親權訴訟時，她被控訴拿寫有前夫病歷、用藥紀錄的紙條當證據，遭依違反《個人資料保護法》起訴，昨（16）日兩人親自出庭，庭訊時雙方連眼神都沒有交集，離開台北地院前，被媒體問沒有互動一事，理科太太直言：「我們就是因為感情不好才會離婚。」理科太太涉嫌違反《個資法》案件昨天二度開庭，法庭上，理科太太和John分坐兩邊，整個審理程序彼此完全沒有對上眼，只有在法官詢問兩方有沒有調解或和解意願，理科太太透過律師表示，要看告訴人（John）的意願，John也透過律師說「有意願」，才難得出現唯一一次的「隔空交集」。庭審結束後，有記者詢問案件細節，理科太太說：「今天好像可以開始普渡了！大家在鬼月小心點，今天沒有新進度啦...」再被問和前夫的眼神好像沒有交會，她語氣無奈地說：「唉呦！我們就是因為感情不好才會離婚。」而John被問是否還愛理科太太，他果斷回應：「No！」對於被檢方以違反《個資法》起訴，理科太太否認認罪，說明該紙條的內容是自己告訴心理諮商師，紙條也是諮商師所給予，打家事訴訟時，律師請她找證據，就把那張紙條交出去，且前夫曾經把紙條內容以自拍影片的方式，上傳到YouTube頻道，公開病史，另外，家事案件為不公開審理，將紙條交給法官並無違法。公訴檢察官則聲請傳喚陳姓心理諮商師，並聲請勘驗該紙條所寫字句為誰的筆跡，撰寫的目的為何，以及John的手機對話紀錄，釐清他和諮商師當時的對話內容，也聲請傳喚John到庭作證，法官諭知全案10月4日下午3點半再開庭。