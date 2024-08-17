SCFI終止連5跌！美西線漲逾8%　業者：目前貨量穩、沒有明顯增加

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運價開始出現止跌反彈訊號！上海航交所昨（16）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），由跌轉漲27.47點、來到3281.36點，漲幅0.84%，終結連5跌。止跌反彈主因在於美洲線反彈，其中美西線更是大漲超過500美元，彈升幅度達8.45%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為4610美元、較前期減少176美元，跌幅3.68%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為4645美元、較前期減少88美元，跌幅1.86%；不過美洲線出現強力反彈，因此帶動指數走高，美西線每FEU（40呎櫃）為6581美元、較前期增加513美元，漲幅8.45%；美東線每FEU（40呎櫃）為9297美元、較前期增加214美元，漲幅2.3%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價2139美元、較前期減少69美元，跌幅3.12%；南美線（桑托斯）每箱運價7730美元、較前期減少，跌幅3.22%；東南亞線（新加坡）每箱運價578美元、較前期減少，跌幅2.86%。不過整體運價雖然呈現反彈走高，但上漲幅度低於航商預期調漲的每櫃1000美元。不過承攬商評估，航商只要能夠在旺季適時推動漲價，讓運價在進入淡季較有支撐，未來第四季淡季也才有機會維持獲利。市場人士指出，目前貨量持穩，沒有明顯增加，但航商積極在旺季喊漲價，以及市場對中東政治緊張局勢的不確定性，再加上加拿大鐵路工人罷工、美東碼頭工人罷工預期心理，推動運價走高。